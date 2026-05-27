Sony schaltet eines der ersten PS5-Exclusives ab und verkauft es nicht mehr – 5 Jahre nach dem Release ist Schluss

Sony zieht einem weiteren Live Service-Spiel den Stecker – fünf Jahre nach dem Release auf der PlayStation 5.

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Linda Sprenger
27.05.2026 | 07:56 Uhr

Sony macht das PS5-Exclusive Destruction AllStars dicht. Sony macht das PS5-Exclusive Destruction AllStars dicht.

Als Sony 2020 die PS5 enthüllte, kündigte das Unternehmen Destruction AllStars als eines der ersten Exclusives für die neue Konsole an. Im Februar 2021 kam der Auto-Arena-Titel schließlich auf den Markt, konnte mit einem Metascore von lediglich 62 Punkten aber letztendlich nicht überzeugen.

Nun ist endgültig Schluss für Destruction AllStars. Sony hat den Titel aus dem Store genommen.

Destruction AllStars wird abgeschaltet - Verkaufsstop gilt ab sofort

Video starten 7:36 Destruction AllStars - Alles, was ihr zum großen PS Plus-Spiel für PS5 wissen müsst - Alles, was ihr zum großen PS Plus-Spiel für PS5 wissen müsst

Wer jetzt im PlayStation Store nach Destruction AllStars sucht, findet den Titel dort mittlerweile also nicht mehr. Zusätzlich zum Verkaufsstop hat Sony gestern über eine Nachricht auf der PS5-Benutzeroberfläche angekündigt, dass die Multiplayer-Dienste für den Auto-Action-Titel ebenfalls abgeschaltet wurden.

Destruction Points, die Ingame-Währung des Titels, sind ebenfalls nicht mehr erhältlich. Wer noch Punkte hat, kann diese bis zum 25. November 2026 einlösen. Der Arcade-Modus soll für wiederkehrende Spieler*innen immerhin zugänglich bleiben:

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Was war Destruction AllStars für ein Spiel? Destruction AllStars war ein Multiplayer-Actionspiel auf den Spuren von Rocket League, das Auto-Zerstörung mit Nahkämpfen vermischte. Dabei musstet ihr mit eurem Auto oder Items die Karren anderer Spieler*innen demolieren und habt dafür Punkte eingesackt. Wer nach Ablauf der Zeit am meisten Chaos und Zerstörung verursachte, gewann das Match.

Destruction AllStars kam am 02. Februar 2021 exklusiv für die PS5 auf den Markt und wurde im Rahmen des Februar 2021-Aufgebots als Bonus-Spiel für PS Plus-Mitglieder angeboten.

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Damit schickt Sony Destruction AllStars auf den Friedhof der gecancelten Multiplayer-Titel: Im September 2024 gaben die PlayStation-Macher*innen die Abschaltung von Concord bekannt, gerade einmal zwei Wochen nach dem Release des Mehrspieler-Shooters. Auch ein Standalone Multiplayer-Game im The Last of Us-Universum war geplant, wurde aber Ende 2023 schon vor der Veröffentlichung wieder gecancelt.

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Genre: Sport

Release: 02.02.2021 (PS5)

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