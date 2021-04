PS5 bei Elektro King kaufen? - Vorsicht, fallt nicht auf diesen Fake-Shop rein!

Die PS5-Nachfrage könnte noch bis ins kommende Jahr hinein über dem verfügbaren Angebot liegen. Kein Wunder also, versuchen immer mehr Betrüger sich an der Situation zu bereichern. Erst vor wenigen Tagen berichteten wir von dem Fake-Shop Playstation-Sony.eu, und sogar bei Amazon kursieren momentan diverse betrügerische Angebote. Die Polizei hat sogar bereits eine offizielle Warnung vor Betrügern auf Verkaufsportalen ausgesprochen.

Vorsicht vor Elektro King - Diese Indizien sprechen für einen Fakeshop

Der neueste Fake-Shop ist Elektro-King.net. Ähnlich wie das oben genannte Beispiel wirkt auch dieser Shop auf den ersten Blick seriös und aufgeräumt. Aber der Teufel steckt wie immer im Detail.

Als erstes fällt das verwaschene Logo auf, das vermutlich irgendwo kopiert wurde. Ebenfalls interessant sind individuelle Texte, wie das "über uns". Lesen sich diese irgendwie "schräg", wurden sie wahrscheinlich mit Google Translate übersetzt.

PS5 für 370 Euro? Das offensichtlichste No-Go ist das Angebot der Playstation 5 für 369,99 Euro, reduziert von 539,99 Euro. Erstens stimmt die UVP nicht, denn diese liegt bei 499,99 Euro, und zweitens würde kein Shop der Welt die PS5 derzeit für unter 400 Euro verkaufen, wenn Spieler:innen bereit sind, deutlich mehr für das Gerät zu zahlen.

Wie ihr Fake-Shops ganz einfach selbst erkennt

Elektro King gibt es nicht: Durch eine kleine Recherche lässt sich relativ leicht herausfinden, ob ein Unternehmen tatsächlich existiert. Gebt den Namen zunächst bei Google ein. Kommt kein Ergebnis, ist das schon einmal ein schlechtes Zeichen.

Eine noch bessere Kontrollmöglichkeit bietet das deutsche Handelsregister, in dem Elektro King als angebliche GmbH geführt werden müsste. Die Suche ergibt in diesem Falle ebenfalls keinen Treffer.

Seid ihr euch noch immer unsicher, dann schaut euch die im Impressum angegebene Adresse an. Dank Google Maps lässt sich leicht nachprüfen, ob sich hier auch wirklich ein Shop oder Firmensitz befindet. Dieser kleine Aufwand kann euch mehrere hundert Euro einsparen.

Wenn ihr wissen wollt, wo die Konsole tatsächlich zu haben ist, dann schaut regelmäßig in unsere große Übersicht zur Verfügbarkeit der PS5:

878 26 Mehr zum Thema PS5 kaufen im April 2021: Ticker zu Nachschub und Verfügbarkeit

Weitere Artikel zum Thema:

Tipps für den Kauf einer PS5

Um an eine PS5 zu kommen, braucht ihr entweder viel Geld oder viel Zeit. Wenn euch etwas als zu gut erscheint, um wahr zu sein, dann ist es das vermutlich auch. Greift also am besten auf die bewährten Portale zurück. Diese geben an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten ihre PS5-Kontingente frei. Habt ihr diese im Blick, erhöhen sich eure Chancen immens.

Nutzt diesen Kniff: Habt ihr es geschafft, auf einer der kleinen PS5-Wellen zu reiten, braucht ihr immer noch Glück, denn meist sind alle Konsolen innerhalb von Minuten vergriffen. Mit dem Warenkorb-Trick bekommt ihr aber häufig eine zweite Chance.

Konntet ihr inzwischen eine PS5 ergattern?