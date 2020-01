PS5 - 17 Spiele-Franchises, die unbedingt zurückkehren sollten

Die PlayStation 5 wandert mit großen Schritten auf uns zu, und mit dem nahenden Launch von Sonys Next Gen-Konsole werden unsere Spiele-Wünsche stetig größer. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht und all die Spiele-Franchises aufgeführt, die wir gerne auf der PS5 wiedersehen wollen.

Welche PS5-Spiele stehen schon fest? In dieser Liste führen wir alle bestätigten PS5-Spiele für euch auf.

Natürlich seid auch ihr gefragt: Welche Reihen sollten eurer Meinung nach unbedingt ein Comeback feiern und warum?

Uncharted

Genre: Action Adventure

Action Adventure Release des letzten Hauptteils: 2016 (Uncharted 4 für PS4)

Spätestens seit dem grandiosen Uncharted 2 ist Nathan Drake untrennbar mit der PlayStation-Marke verbunden. Mit Uncharted 4 feierte der draufgängerische Schatzsucher allerdings sein großes Finale, und es ist recht unwahrscheinlich, dass er in einem neuen Ableger erneut als Held ins Rampenlicht rückt.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr auf PS5?

Mit dem Spin-Off The Lost Legacy hat Naughty Dog allerdings bewiesen, dass die Uncharted-Formel auch ohne Drake aufgeht. Für den Schatzsucher mag die Reise zwar beendet sein, doch gleichzeitig ebnet sein Ruhestand den Weg für andere Helden und Heldinnen aus dem Uncharted-Universum.

Nicht zuletzt machte Naughty Dog in der Vergangenheit schon mehrmals selbst Hoffnung auf weitere Uncharted-Spiele ohne Nathan Drake: Im Juni 2017 deutete etwa Shaun Escayg (Creative Director von The Lost Legacy) darauf hin, dass es noch weitere Geschichten im Uncharted-Universum geben könnte.

Horizon Zero Dawn

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release des Originals: 2017

Mit dem Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn gelang Guerilla Games im Jahr 2017 ein echter Hit, der sowohl Spieler als Kritiker mit einer spannenden Geschichte, sympathischen Heldin und atmosphärischen Open World begeisterte.

Das Spiel versetzt uns als Jägerin Aloy in eine post-postapokalyptische Welt, in der Menschen wieder in Stämmen zusammenleben und von geheimnisvollen Maschinenwesen bedroht werden.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr auf PS5?

"Horizon Zero Dawn 2" (oder wie auch immer der mögliche Nachfolger heißen mag) wurde bislang zwar noch nicht offiziell bestätigt, in der Vergangenheit gab es aber mehrere Hinweise darauf. Wir berichteten bereits von mehreren Stellenausschreibungen, die zu einem neuen Horizon-Projekt passen könnten. Und im April 2019 teaste eine Schauspielerin Teil 2 eventuell auf einer Messe an.

God of War

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release des letzten Hauptteils: 2018 (God of War für PS4)

Sony Santa Monicas gewagtes Reboot der God of War-Reihe entpuppte sich als göttliche Idee. In Sachen Gameplay bleibt das Action-Adventure dank des Hack&Slay-Kampfsystems den Vorgängern größtenteils treu, überzeugt diesmal aber insbesondere mit einer emotionalen Geschichte, die von der sehr greifbaren Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus gestützt wird.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr auf PS5?

Director Cory Balrog ist ein Schlitzohr und hat bereits mehrere mal kryptische und mal sehr offensichtliche Teaser zu einem Nachfolger des God of War-Reboots gestreut. Schon vor Monaten teaste Barlog das Sequel möglicherweise bereits mit den Worten "Ragnarok is Coming" an.

Erst Anfang Januar 2020 postete Sony Santa Monica auf Twitter einen neuen Hinweis, der auf gestartete Motion-Capture-Aufnahmen für "God of War 2" hindeutet.

Marvel's Spider-Man

Genre: Action

Action Release des Originals: 2018

Insomniac Games' Open World-Spiel Marvel's Spider-Man schwang sich im GamePro-Test zum besten Spider-Man-Spiel aller Zeiten auf, und auch abseits davon begeisterte die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft etliche Superhelden-Fans. Das Spiel verzeichnet sogar den erfolgreichsten Launch in der PlayStation-Geschichte.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr auf PS5?

Schon alleine der Erfolg des Spiels lässt die Chancen auf einen PS5-Nachfolger steigen. Director Bryan Intihar hat vor einigen Monaten sogar schon einen vielsagenden Tweet abgesetzt, der andeutet, dass "Marvel's Spider-Man 2" womöglich sogar bereits in Arbeit ist.

Gran Turismo

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release des letzten Hauptteils: 2017 (Gran Turismo Sport für PS4)

Seit dem Start der Reihe auf der PlayStation 1 ist Gran Turismo Sonys erfolgreichste Rennspielserie. Im Fokus stehen seit den Anfängen ein riesiger Fuhrpark und eine Optik, bei der vor 20 Jahren schon von Fotorealismus gesprochen wurde - zugegeben, aus heutiger Sicht eine leicht verzerrte Wahrnehmung. Auch der "Story-Modus" samt seiner spaßigen Lizenz-Jagd war für viele Spieler stets ein Highlight.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr auf PS5?

Bis wir erste Infos zu Gran Turismo 7 erhalten, ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Es ist zudem sehr wahrscheinlich, dass wir von Entwickler Polyphony Digital eine grafisch aufpolierte Version von Gran Turismo Sport zum Start der PS5 bekommen.

Days Gone

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release des Originals: 2019

Das Zombie-Survivalspiel Days Gone, in dem wir in die Rolle von Biker Decon St. John schlüpfen, war eine der positiven Überraschungen aus dem vergangenen Jahr. Speziell die von Freaker-Horden bevölkerte Spielwelt war ein absolutes Highlight.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr auf PS5?

Nach dem Erfolg des Erstlings müsste es schon mit dem Teufel zugehen oder Entwickler Bend in eine große Schaffenskrise rutschen, wenn wir keinen Nachfolger bekommen. Nicht ausgeschlossen ist zudem, dass in Teil 2 die Welten von Days Gone und Bends Klassiker Syphon Filter verschmelzen. Viele Hinweise deuten nämlich darauf hin, dass beide Spiele im gleichen Universum angesiedelt sind.

Gravity Rush

Genre: Action

Action Release des letzten Hauptteils: 2017 (Gravity Rush 2 für PS4)

Gravity Rush gehört zu den weniger bekannten PlayStation-Marken, unter anderem, weil das Original auf der von vielen Spielern verschmähten PS Vita debütierte.

Hinter Gravity Rush und seinem Nachfolger verbergen sich allerdings verdammt gute Spiele: Protagonistin Kat kann sich die Gesetze der Physik zu zueigen machen und die Schwerkraft kontrollieren. Das nutzen wir unter anderem zum Fliegen durch die Open World und Bekämpfen von Gegnern.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr auf PS5?

Die Gravity Rush-Spiele verkauften sich eher mäßig, was nicht gerade für eine Rückkehr der Reihe auf der PS5 spricht. Es gibt aber Hoffnung: In einem Interview mit Famitsu aus dem Jahr 2017 sprach Director Keiichiro Toyama über seinen Wunsch, die Reihe fortführen zu wollen. Zudem ist bislang unbekannt, woran SIE Japan Studio derzeit arbeitet – ist es vielleicht doch Gravity Rush 3?

Infamous

Genre: Action

Action Release des letzten Hauptteils: 2014 (Second Son für PS4)

Superheld, der fürs Gute kämpft oder fieser Schurke, der alles und jeden in seinem Weg brutzelt? Vor diese Frage stellt uns Sucker Punch in den Action-Spielen der Infamous-Reihe, die uns mit Spezialkräften ausstatten und uns damit auf einem Open World-Spielplatz austoben lassen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr auf PS5?

Zumindest in absehbarer Zeit wird es voraussichtlich erst einmal kein neues Infamous geben, so unsere Spekulation.

Entwickler Sucker Punch konzentriert sich gerade voll auf Ghost of Tsushima, das 2020 für die PS4 erscheinen soll. Da das Samurai-Abenteuer kurz vor dem Next Gen-Launch aufschlägt, ist es zudem sehr wahrscheinlich, dass es nachträglich noch einmal für die PS5 veröffentlicht wird. Kurzum: Infamous dürfte zum Wohle der neuen Sucker Punch-Marke zunächst auf Eis liegen.

