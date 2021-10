PS5-Leak: Sony kündigt im Dezember angeblich ein großes Playstation-Remake an

Leaks können in den kuriosesten Ecken entstehen. Diesmal ist es die irische Sängerin Eabha McMahon aka AVA, die eine mögliche Neuankündigung vorweg nimmt. Den Titel des Spiels kennen wir zwar nicht, aber es soll sich um ein „großes“ Remake eines PlayStation-Spiels handeln. In der Radiosendung The Lunchbox gibt sie weitere Details zu dem Projekt preis:

Es wird um Weihnachten angekündigt – der Name des Spiels. Ich weiß jetzt, um was es sich handelt, und ich kann bestätigen, dass es ein großer Titel ist, und das ist toll. Es wird einen Song in irischer Sprache im Spiel geben, und das ist brillant.

Diese Spiele würden passen

MGS: Beim Thema PlayStation und Remake kommt einem natürlich direkt wieder das schon lange kursierende Metal Gear Solid Remake in den Sinn, das sich angeblich bei Bluepoint in Entwicklung befindet. Immerhin hat Sony die Übernahme des Studios gerade erst offiziell gemacht. Der ideale Zeitpunkt also, das Projekt anzukündigen, oder?

MGS 3: Und dann arbeitet Konami laut Gerüchten an einem Remake von Metal Gear Solid 3. Ebenfalls kein schlechter Tipp. Zwar halten sich die Überschneidungen zwischen MGS und irischer Folklore in Grenzen, aber dass es ein einziger irischer Song in eines der Spiele schafft, ist durchaus möglich.

Wie wäre es mit diesen Games? Kramen wir einmal in der verstaubten Kiste mit (fast) vergessenen PlayStation-Spielen, zu denen ein irischer Song noch besser passen könnte. Erinnert ihr euch an das 2007 für die PS3 erschienene Folklore? Der Titel spielt in Irland und hat Folklore sogar im Titel. Passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, aber ob das Spiel als „großes“ Remake interpretiert werden würde? Wohl eher nicht.

Ein weiteres von Sony vergessenes PS3-Franchise ist Heavenly Sword. Die Entwickler von Ninja Theory gehören inzwischen zu Microsoft, also warum das Spiel nicht von einem anderen Studio neu auflegen lassen?

Auch Sly Cooper erschien zuletzt auf der PS3. Es gibt einige Quellen, die glauben, Sony könnte den diebischen Waschbär aus der Versenkung holen. Und zuletzt hatte Sly sogar einen Auftritt in einem PS5-Werbespot.

Weitere Artikel zum Thema:

Leak weist vielleicht auf Wiederbelebung der PSX hin

Neben dem Teaser für das Spiel enthält der Leak noch einen weiteren interessanten Aspekt. Warum sollte Sony im Dezember überhaupt einen Titel ankündigen? Nun, es kursiert das Gerücht, in diesem Jahr könnte die PSX, Sonys hauseigene PlayStation-Messe, zurückkehren, die traditionell im Dezember stattfindet. Angeblich ist das Event vor allem PSVR 2 gewidmet. Als Spiele werden ein neues Astro Bot und Horizon VR gehandelt.

Allerdings finden am 9. Dezember auch die Game Awards 2021 statt. Solange die PSX nicht offiziell bestätigt ist, ist das der wahrscheinlichste Tipp.

Jetzt seid ihr gefragt: Um welches Spiel könnte es sich bei dem Leak handeln? Und für welche Titel wünscht ihr euch ein Remake?