Marvel's Spider-Man 2: Grafikmodi sind bekannt und bringen mehr als nur eine große Überraschung

Bei der Grafik von Spider-Man 2 und den enthaltenen Bildmodi macht auch Miles Morales große Augen.

Das kalifornische Studio Insomniac Games ist eine sichere Bank, wenn es um die Unterstützung aktueller TV- und Spiele-Techniken geht. Wie ein gut geöltes Uhrwerk bringen die Entwickler*innen Ray-Tracing, 120 Hertz-Support und VRR auf die Konsole. Im neuesten Streich Spider-Man 2 sogar in größerem Umfang als wir vermutet hätten.

Ray-Tracing in jedem Grafikmodus

Grundsätzlich erscheint Marvel’s Spider-Man 2 laut Core Tech Director Mike Fitzgerald, den wir zu einem Interview treffen konnten, mit zwei Grafikmodi:

Fidelity (Qualität): 30 fps

30 fps Performance (Leistung): 60 fps

Der Leistungsmodus soll eine niedrigere Auflösung im Gegensatz zum Qualitätsmodus verwenden, zudem werden die Grafikeffekte heruntergedrosselt. Welche genau, verriet uns der leitende Entwickler allerdings nicht.

Es könnte sich dabei jedoch um die Ray-Tracing-Effekte handeln, die in beiden Modi aktiviert sind. Eingesetzt wird die präzise Lichtstrahlensimulation für akkurate Echtzeitspiegelungen, in denen dieses Mal sogar dynamische Partikeleffekte wie Rauch auftauchen.

Im aktuellen Gameplay-Trailer könnt ihr euch anschauen, wie gut das PS5-Exclusive aussieht:

3:53 In Marvel's Spider-Man 2 soll New York noch lebendiger wirken als zuvor

Einen Modus komplett ohne Ray-Tracing wird es aller Voraussicht nach nicht geben, was ein ziemlich mutiger Schritt ist. Schließlich ist die Technik für ihren immensen Leistungshunger berüchtigt.

VRR und 120 Hertz sind direkt zum Launch an Bord

Bei den beiden Grafikmodi hören die Einstellungsmöglichkeiten Spider-Man 2 nicht auf. Zusätzlich gibt es nämlich wieder zwei Modifikatoren, die ihr aktivieren könnt, wenn ihr einen topmodernen Fernseher besitzt.

Gemeint sind:

120 Hertz: Wie auch Ratchet & Clank: Rift Apart bekommt Spider-Man 2 einen 40 fps-Modus als Kompromiss zwischen einer hohen Auflösung und flüssigem Gameplay spendiert. Weshalb das so cool ist, erfahrt ihr hier:

VRR: Unterstützt euer Fernseher variable Bildfrequenzen, könnt ihr die Framerate von Spider-Man 2 freischalten. Der Titel quetscht dann so viele fps wie möglich aus der PS5, wodurch noch flüssigeres Gameplay möglich ist. Dabei kommt es auch nicht zu Rucklern, da Bildwiederholrate und TV-Frequenz aneinander angeglichen werden.



Das hat schon bei den Vorgängern nach einem Update funktioniert. Wie viele fps dann drin sind, haben wir hier zusammengefasst:

Sämtliche Grafikoptionen sollen bei Spider-Man 2 direkt zum Start verfügbar sein, ihr müsst also nicht auf eine spätere Veröffentlichung per Patch warten.

Wir haben Spider-Man 2 in Bewegung gesehen und ja, das wird richtig gut!

Abseits des Interviews mit Insomniac Games' Core Tech Director konnte Kollegin Linda auch noch selbst durch die Schluchten von New York City schwingen. Ihr Fazit könnte nach 90 Minuten kaum eindeutiger sein:

Hier findet ihr außerdem alle Informationen zum Open World-Spiel inklusiver neuer Charaktere wie Venom und Kraven:

Schon in knapp einem Monat könnt ihr dann eigenhändig in den hautengen Spidey-Strampler schlüpfen, am 20. Oktober erscheint Marvel's Spider-Man 2 exklusiv für die PS5.

Die PS4 geht dieses Mal leider leer aus, vor allem, da die Festplatte der Last Gen zu langsam für die großen Areale und den flinken Charakterwechsel zwischen den beiden spielbaren Superhelden Peter Parker und Miles Morales ist.

In welchem Modus werdet ihr Spider-Man 2 zocken? Habt ihr schon eine Präferenz?