Ratchet & Clank: PS5-Controller lässt uns auch Dimensionssprünge fühlen

Ratchet und seine Freunde müssen im neuen Teil Ratchet & Clank: Rift Apart durch Dimensionen reisen, um die Welt vor Dr. Nefarious zu retten. Auf der Gamescom Opening Night Live wurde Gameplay zum Action-Adventure gezeigt, was aber nur schwer erahnen lässt, wie es sich auf der PS5 mit dem DualSense-Controller spielt. In einem GamePro-Interview verrieten die Entwickler von Insomniac Games, wie sie die DualSense-Funktionen nicht nur für Waffen nutzen.

Adaptive Trigger erlaubt "signifikante Unterschiede"

Die PS5 bringt mit dem DualSense-Controller neben haptischem Feedback auch adaptive Trigger, die den Entwicklern neue Möglichkeiten bieten. Eine offensichtliche Anwendung finden die Funktionen bei der Vielzahl an Waffen, auf die Ratchet zurückgreifen kann. Burst Pistol, Topiary Sprinkler, Shatterbomb und andere Waffen erhalten durch die DualSense-Funktionen ein einzigartiges Gunplay, dass dazu führt, dass die Waffen sich eindringlicher und kraftvoller anfühlen.

Beispiel gefällig?! Game Director Mike Daly nennt da als Beispiel die Burst Pistol oder auch die Enforcer, eine Art doppelläufige Schrotflinte, die durch den unterschiedlichen Druck auf die Trigger verschieden auslöst. Drücken wir den Auslöser nur halb durch, wird ein einziger Schuss abgefeuert. Nur wenn die Trigger komplett durchgedrückt werden, feuert die Schrotflinte wuchtig aus beiden Läufen ab.

Dimensionssprünge mit Controller-Feedback

Daly war es auch wichtig zu erwähnen, dass sie die Controller-Funktionen auch bei der Rift-Mechanik eingesetzen. Das haptische Feedback des Controllers soll uns ein besseres Gefühl für Bewegungen vermitteln. Bei den Sprüngen zwischen den Dimensionen, die Ratchet mit einer Art Enterhaken durchführt, bekommen wir so vermittelt, wie schnell und wie intensiv wir unterwegs sind.

Selbst erleben können wir das alles voraussichtlich Ende diesen Jahres bzw. Anfang 2021, wenn Ratchet & Clank: Rift Apart für die PS5 erscheint. Ein genaues Releasedatum wollten sich die Entwickler nicht entlocken lassen.

Aber abgesehen von Insomniac, erklärten noch andere Entwickler, wie sie die DualSense-Funktionen für ihre Spiele einsetzen wollen, was weitere interessante Anwendungen zeigt:

Die PS5 erscheint Ende 2020. Alle Infos zum DualSense-Controller haben wir in einem separaten GamePro-Special für euch gesammelt.

Was glaubt ihr, wie gut werden sich die DualSense-Funktionen in Ratchet & Clank: Rift Apart wirklich anfühlen? Freut ihr euch auf das neuartige Controller-Erlebnis?