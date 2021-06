Nach Ratchet & Clank: Insomniac arbeitet an "Multiplayer-Projekt" mit PvE-Fokus

Insomniac Games liefert in letzter Zeit einen PS5-Hit nach dem anderen: Nach Spider-Man Miles Morales kam Ratchet & Clank: Rift Apart. Was als nächstes ansteht, wurde noch nicht verraten, aber es gibt jetzt womöglich die ersten Hinweise darauf. Eine neue Stellenausschreibung deutet nun zumindest an, wohin die Reise gehen könnte: Sonys First Party-Entwickler Insomniac sucht Menschen für ein Multiplayer-Projekt, die sich mit Nahkampf-Systemen auskennen.

Multiplayer: Insomniac machen als nächstes wohl ganz was anderes

Multiplayer-Projekt als nächstes: Laut dem Tweet und der Karriere-Seite von Insomniac Games werden zunächst fünf Menschen gesucht, und zwar für ein Multiplayer-Projekt. Im Detail geht es um die folgenden fünf Stellen.

Creative Director

Systems Designer (Multiplayer)

Story Lead

Art Director

VFX Artist

Dabei fällt natürlich vor allem der Multiplayer-Fokus auf. Ein entsprechendes Projekt muss natürlich kein eigenständiges Spiel sein, aber es klingt danach. Vor allem, wenn auch die Creative Director-Stelle frei ist.

PvE-Fokus? In der Systems Designer-Beschreibung steht dann auch noch etwas davon, dass ein tiefergehendes Verständnis von Nahkampf-Systemen, Boss-Kämpfen und Gegner-Design erwünscht sei. Das Ganze dreht sich also offenbar eher um Koop-Multiplayer, in dem wir gemeinsam gegen Feinde kämpfen.

Das könnte es sein: Ein Sequel oder eine Neuauflage wirkt tendenziell eher unwahrscheinlich, aber ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Nahkampf-Action würde ein Resistance-Spiel oder ein neues Sunset Overdrive eher ausschließen. Ein neues Spider-Man mit Multiplayer-Fokus wäre zumindest interessant und etwas Neues.

Wie gut die letzten Insomniac-Spiele waren, könnt ihr hier sehen:

Was auch immer da auf uns zukommt: Wir harren gespannt der Dinge, die da kommen. Wer auch immer die neuen Rollen bei Insomniac übernimmt, dürfte eine gute Wahl getroffen haben. Erst vor Kurzem haben zwei Entwickler*innen betont, dass bei Insomniac auch ohne Crunch absolute Hits entstehen können.

Was wünscht ihr euch als nächstes von den Ratchet & Clank-Macher*innen? Was glaubt ihr, kommt da?