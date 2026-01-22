Red Dead Redemption 2-Fan zeigt: Das neu entdeckte Spinnen-Rätsel löst eines der bislang größten Mysterien des Spiels

Endlich hat ein Fan herausgefunden, was es mit dem Pentagramm in Butcher Creek auf sich haben dürfte. Die Antwort liefert ausgerechnet das neue Spinnenrätsel.

Samara Summer
22.01.2026 | 21:44 Uhr

Ob jemals alle Geheimnisse in dieser Open World gefunden werden, ist fraglich. Ob jemals alle Geheimnisse in dieser Open World gefunden werden, ist fraglich.

Nein, wohin das neu entdeckte Spinnen-Rätsel aus Red Dead Redemption 2 führt, ist immer noch nicht klar. Und das, obwohl bereits wieder neue Teilstücke und Theorien gefunden wurden. Was wir allerdings wissen, ist, wo es eigentlich anfängt – und das ist nicht, wie zunächst angenommen, ein Mast mit einer Schnitzerei.

Tatsächlich gibt es einen weiteren Hinweis, über den schon viel spekuliert wurde, den nur niemand mit den Spinnen in Verbindung gebracht hat. Aber alles der Reihe nach. Dieses Mal in der richtigen Reihenfolge!

Spinnen-Rätsel aus Red Dead Redemption 2 ist mit einem anderen Mysterium verknüpft

Falls ihr euch bereits in der Vergangenheit mit den Geheimnissen in der Welt von RDR2 beschäftigt habt, dürfte euch das schaurige Dorf Butcher Creek sicherlich ein Begriff sein. In den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 5 Uhr taucht dort unter einer Hütte ein rot leuchtendes Pentagramm auf.

Video starten 10:27 Red Dead Redemption 2 - Schadet der Realismus dem Spielspaß?

Was es damit genau auf sich hat, war lange Zeit ein großes Mysterium. Jetzt erklärt der YouTuber Strange Man in einem Video, dass es eigentlich der Beginn des Spinnen-Rätsels ist, das die Community aktuell umtreibt. Ihm ist aufgefallen, dass das Symbol aus demselben Material bestehen dürfte wie die Netze. Bei diesen handelt es sich wohl nämlich eher nicht um echte Spinnennetze, sondern Basteleien aus Kabeln.

Das Pentagramm weist auf fünf nummerierte Klohäuschen hin, von denen eines aufmerksame Personen wiederum mit einer Schnitzerei nach Fort Brennand leiten soll. Dort befindet sich ein weiteres Klohäuschen mit der Nummer sechs. Von diesem wiederum gelangte der YouTuber zu Nummer sieben.

Dort versteckt sich dann schließlich eine andere geschnitzte Silhouette, die ziemlich schwer zu deuten ist. Mit dabei ist ein Symbol, das dem YouTuber direkt bekannt vorkam: Es taucht nämlich auch im Spinnen-Rätsel auf und stellt in diesem einen Telegrafenmasten dar. Und diese Schnitzerei scheint der eigentliche Beginn der Schnitzeljagd zu sein!

Bei dem hier abgebildeten Mast dürfte es sich um denjenigen handeln, der bisher als Startpunkt des Spinnen-Rätsels galt. Zwei weitere Symbole daneben dürften nämlich auf eine Fabrik und Ölpfützen in der Nähe hinweisen. Im Video könnt ihr euch noch mal alle Hinweise im Detail anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Damit löst das Spinnen-Rätsel jetzt endlich auf, was es mit dem Pentagramm tatsächlich auf sich hat. Da das jahrelang niemand herausgefunden hat, ist es gut nachvollziehbar, dass ein Entwickler sich bereits zu Wort gemeldet hat. Er ließ verlauten, dass er dachte, das Spinnen-Rätsel werde nie gefunden. Umso lustiger, dass das dann ohne den eigentlichen Startpunkt passiert.

Natürlich handelt es sich streng genommen immer noch um Fan-Theorien, aber sie wirken doch plausibel.

Und was hat es jetzt mit dem Spinnen-Rätsel auf sich? Das schlüsseln wir in folgender News noch mal genauer für euch auf:

Kurz zusammengefasst handelt es sich um eine Schnitzeljagd, bei der Fans an unterschiedlichen Punkten der Map Hinweise gefunden haben. Dabei spielen sowohl die erwähnten Spinnennetze eine Rolle als auch große Fragezeichen an Felswänden und versteckte Nachrichten, die mit Schüssen enthüllt werden können.

Hättet ihr gedacht, dass es noch eine Auflösung für das Pentagramm-Mysterium geben wird? Und denkt ihr, es verstecken sich immer noch bisher unbekannte Geheimnisse in der Welt?

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

