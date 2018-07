Red Dead Redemption 2 stellt einen echten Blockbuster dar. Wenn Marktanalyst Mat Piscatella von der NPD Group Recht behält, soll Rockstar Games' Western sogar das erfolgreichste Spiel des ganzen Jahres2018 werden. Es gibt eine neue Vorhersage zu den Verkäufen der kommenden Feiertagssaison am Jahresende.

Red Dead Redemption soll 2018 den US-Markt dominieren

Laut Mat Piscatella dürfte es zwar ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen werden, aber Red Dead Redemption 2 soll als Sieger daraus hervorgehen.

"In einem sehr knappen Rennen wird Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 4 sowohl als das sich am besten verkaufende Spiel des vierten Quartals als auch des gesamten Jahres 2018 verdrängen. Battlefield 5, NBA 2K19 und Far Cry 5 werden die Top 5 des Jahres abrunden."

Take Two-CEO über Red Dead Redemption 2:

"Wir glauben nicht an unseren Erfolg, bis wir ihn liefern"

Nintendo Switch als erfolgreichste Konsole?

Mat Piscatella erklärt die Nintendo Switch in seiner Anaylse zur voraussichtlich erfolgreichsten Konsole des Jahres. Der Launch von Pokémon: Let's Go, Pikachu!, Pokémon: Let's Go, Evoli! und Super Smash Bros. Ultimate soll dabei helfen, die Switch zur am häufigsten verkauften Konsole des letzten Quartals und gleichzeitig von ganz 2018 zu machen.

Red Dead Redemption 2:

Battle Royale-Modus & Games as a Service

PS4, Xbox One & Software-Verkäufe

PS4 und Xbox One übertreffen laut der Prognose zum Jahresende die Install-Base von PS2 und Xbox um sechs Prozent. Gleichzeitig sollen sie die verkauften PS3- und Xbox 360-Konsolen um 30 Prozent übertreffen.

In Sachen Software steigen die physischen Verkäufe laut der Prognose um 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier geht es um die Dollar-Verkäufe, also den US-Markt. Die digitalen Verkäufe von ganzen Spielen sollen im zweistelligen Prozentbereich ansteigen.

Auf der offiziellen Seite der NPD Group findet ihr die vollständige Analyse.

Haltet ihr die Prognose für realistisch? Glaubt ihr, dass es hier ähnlich sein wird?

