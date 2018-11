Red Dead Redemption 2 - So macht ihr Arthur auch ohne Mod nackt

Red Dead Redemption 2 bietet jede Menge Stoff, aus dem Albträume gemacht werden.

Aber wir sprechen hier nicht von Geistern, Werwölfen oder den Night Folk, nein. Dieser Horror ist hausgemacht.

Wenn ihr Arthur Morgan schon immer mal nackt durch die Spielwelt scheuchen, aber keine Mod nutzen wollt, haben wir hier was für euch.

Aber Vorsicht, es erfordert viel Blut, euren Tod und Fingerspitzengefühl.

Fan nutzt Glitch, um Arthur auszuziehen

In einem Reddit-Beitrag erklärt Nutzer S10Px, wie er es geschafft hat, Arthur völlig ohne Kleidung spielbar zu machen – ohne Mod.

Das Prozedere gestaltet sich ziemlich kompliziert und das zugehörige Video enthält Spoiler zum späteren Verlauf des Spiels.

Außerdem könnt ihr all eure Waffen und Ausrüstungs-Gegenstände verlieren, seid also gewarnt. Aber wenn ihr keine Angst vor all dem habt, könnt ihr es dem Reddit-Nutzer gleich tun.

So funktioniert der komplizierte Nackt-Trick

Zuerst solltet ihr euer Spiel speichern und die Autosave-Funktion abschalten , um auf Nummer sicher zu gehen.

, um auf Nummer sicher zu gehen. Begebt euch nach Van Horn.

In Van Horn müsst ihr sämtliche Bewohner des Ortes umbringen, bis wirklich niemand mehr da ist.

Anschließend kauft ihr für 25 Cent ein Bad mit Hilfe des Posters an der Wand.

Anstatt das Badezimmer normal zu betreten, müsst ihr durch die Wand glitchen , um die Cutscene nicht zu aktivieren: Das funktioniert mit der First Person-Sicht.

, um die Cutscene nicht zu aktivieren: Das funktioniert mit der First Person-Sicht. Anschließend wechselt ihr zweimal die Perspektive, um den Raum ordnungsgemäß sehen zu können.

Dann müsst ihr einen Molotov-Cocktail auf die Badewanne schmeißen und euch so schnell wie möglich zur Tür drehen und diese öffnen, um die Zwischensequenz zu triggern.

auf die Badewanne schmeißen und euch so schnell wie möglich zur Tür drehen und diese öffnen, um die Zwischensequenz zu triggern. Danach befindet ihr euch in der brennenden Badewanne, solltet Schaden nehmen und sterben.

Fertig: Ihr respawnt nackt.

Was ihr danach unbedingt beachten solltet

Sobald ihr nackt respawnt, habt ihr euer komplettes Inventar verloren. Außerdem könnt ihr nicht das Pause-Menü nutzen, um den Spielstand zu speichern.

Das lässt sich allerdings ändern: Begebt euch zum Beispiel nach Annesburg und lasst euch dort einfach verhaften. Sobald ihr aus dem Gefängnis kommt, könnt ihr wieder normal pausieren und auch speichern.

Wenn ihr vorher separat gespeichert und Autosave ausgestellt habt, könnt ihr jetzt nach Gutdünken zwischen eurem Nackt-Savegame und dem normalen Sielstand hin- und herwechseln.

Kurioserweise zieht der Glitch noch weitere Glitches nach sich: Wenn ihr euch zum Beispiel in einem Laden teilweise einkleidet, verschwindet der gesamte Unterkörper Arthurs.

Hier könnt ihr euch die komplizierte Prozedur im Video anschauen:

Lohnt sich der ganze Aufwand eurer Meinung nach?

