"Niemand hat das für 7 Jahre bemerkt??": Red Dead Redemption 2-Fans entdecken erst jetzt ein Geheimnis im Spiel, das eine wilde Schnitzeljagd über die ganze Karte auslöst

Arthur scheint von diesem neu entdeckten Geheimnis in RDR2 auch noch ganz schön verwirrt zu sein.

Es wirkt kaum vorstellbar, dass es in Red Dead Redemption 2 noch große, ungelöste Rätsel gibt. Immerhin haben Fans bereits seit dem Release 2018 fleißig die gesamte Spielwelt durchkämmt und alle möglichen Geheimnisse entdeckt. Aktuell beschäftigt die Community aber ein neues Mysterium, das bislang auch noch nicht ganz gelöst ist.

Arachnophobiewarnung: Bei dem RDR 2-Mysterium geht es um Spinnennetze. Es sind keine Spinnen selbst zu sehen, wir haben aber trotzdem die Posts, in denen die Netze dargestellt werden, nur verlinkt und nicht direkt eingebunden.

Das Spinnentraum-Mysterium in RDR 2

Über sieben Jahre nach dem Release von RDR 2 hat die Community jetzt tatsächlich noch ein bislang ungelöstes Geheimnis entdeckt, das einige Rätsel aufgibt. Die Suche startete Anfang Dezember, als ein Fan im r/reddeadmysteries-Subreddit ein Bild eines Spinnennetzes an einem Leitungsmast nahe Saint Denis gepostet hat.



Das Besondere daran: Dieses Spinnennetz taucht nur um 3 Uhr morgens auf und verschwindet um 4 Uhr morgens wieder.

Das sollte allerdings erst der Beginn der wilden Jagd sein, die die Community über die gesamte Map geführt hat. Einige Tage später entdeckte ein Discord-User namens pariah87 nämlich, dass es insgesamt acht dieser Spinnennetz-Masten auf der Karte gibt.

Der Startpunkt ist eigentlich ein Mast in der Nähe von Cornwall Kerosene & Tar, auf dem eine Spinne eingeritzt ist – legt man die über die Karte, ergibt sich die Position der anderen sieben Masten. Die Netze tauchen dort jeweils zu verschiedenen Nachtzeiten für eine Stunde auf.

Im Zentrum dieser Karten-Spinne findet sich ein weiteres Netz, das den Buchstaben "N" formt. Reist man von hier aus direkt nach Norden, kommt man zu einem weiteren Telegrafenmast. Als Fans darauf geschossen haben, kam darunter eine Inschrift hervor: Ein "W" mit fünf Kreuzen, die für Masten stehen.

Fünf Masten weiter gen Westen ist dann ebenfalls eine Inschrift zu finden, die "NW" und ein Symbol darstellt, bei dem es sich um eine Gitarre zu handeln scheint.

Tatsächlich gibt es in Fort Wallace, das sich nordwestlich dieses Standorts befindet, zwei Gitarren. Auch das Fort selbst zusammen mit dem nördlich anschließenden Fluss ergibt grob eine Gitarrenform. Folgt man dem Wasser, kommt man nach Dodd's Bluff, einer kleinen Hütte mit zwei toten NPCs im Inneren.

Leider ist das bislang alles, was wir mit Sicherheit zu diesem Mysterium wissen. Aktuell rätselt die Community noch, ob hier wirklich die Gitarren in Fort Wallace gemeint sind oder der Anhaltspunkt doch woanders hin führt.

Manch einer vermutet hier eine Verbindung zu den Traumfängern im Spiel, immerhin finden sich an einigen der Spinnennetze Federn, die in den Spieldateien den Namen "Spinnentraum" tragen. Weshalb die Community dem Rätsel auch den Namen "Spinnentraum-Mysterium" gegeben hat.

Wir haben jedenfalls keine Zweifel, dass die engagierte Community hier früher oder später mehr herausfinden wird.

Habt ihr eine Idee, was hinter diesem Mysterium stecken könnte?