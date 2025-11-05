„Machte nicht so viel Spaß“: Red Dead 2-Entwickler erzählt, dass es an einem Punkt große Zweifel gab und der Druck immens war

Das Team, das an RDR2 arbeitete, stand zu einem Zeitpunkt unter ganz besonderem Druck.

Red Dead Redemption 2 gilt als wahres Meisterwerk. Das liegt nicht nur an der packenden Outlaw-Story, sondern vor allem an Rockstars Händchen für lebendige, dynamische und atmosphärisch dichte Welten. Noch immer entdecken Spieler*innen regelmäßig Neues oder begeistern sich über kleine Details. Aber im Entwicklungsprozess gab es durchaus schwierige Zeiten und Zweifel, wie ein neues Interview verrät.

Spoilerwarnung: Im zitierten Interview-Part spricht Hauser eine wichtige Story-Wendung in Red Dead Redemption 2 an.

In der RDR2-Entwicklung gab es durchaus kritische Phasen

Rockstar-Mitbegründer Dan Hauser hat kürzlich im Lex Fridman-Podcast jede Menge spannende Fakten und Geschichten über Red Dead Redemption und GTA ausgeplaudert. Unter anderem ging es dabei auch um den Druck, der bei der Entwicklung in einer heiklen Phase entstand.

Hauser berichtete dabei:

Wir haben das Budget so weit überschritten, dass ich gar nicht mehr erst darüber nachdenken wollte. Und da entwickelst du ein Spiel über einen Cowboy, der an Tuberkulose stirbt, und bei dem Spiel kommt einfach alles nicht so richtig zusammen. Es stellt sich heraus, dass viele Leute in diesem Moment an dir zweifeln, weißt du, das macht nicht so viel Spaß. Ich glaube, das war eine große Belastung.

Hauser verrät zusätzlich, sein Team sei hinter dem Zeitplan zurückgelegen. Er merkt aber auch an, dass es bei jedem seiner Spiele ganz unterschiedliche Arten von Druck gegeben habe und er diesen immer stärker spürte, je ehrgeiziger er wurde und je mehr er sich kreativ engagiert habe.

Im selben Interview hat der Rockstar-Mitbegründer verraten, was hinter dem mysteriösen Strange Man steckt:

Rockstar ist natürlich ein Studio, das ein ganz besonderes Vertrauen genießt, wenn es darum geht, absolut großartige Spiele abzuliefern. Da könnten wir fast meinen, dass die Entwickler*innen sich diese Welten ganz einfach aus dem Ärmel schütteln. Aber selbstverständlich ist dem nicht so.

Es ist kaum verwunderlich, dass es bei der Entwicklung von Titeln dieser Dimension auch schwierige Phasen gibt. Allein die enormen Summen, die solch ein Spiel kosten, schaffen immensen Druck.

Was stellt ihr euch am schwierigsten vor bei der Entwicklung eines Spiels wie RDR2?