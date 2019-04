Das Resident Evil 2-Remake stellt die meisten Fans des Originals voll und ganz zufrieden. Nichtsdestotrotz fallen vielen Moddern immer noch kleine Details ein, die das Horror-Spiel sogar noch besser machen. Zum Beispiel, indem Mr. X aka der Tyrant einfach durch Lukas, die kleine Lokomotive ersetzt wird. Oder indem CJ und Big Smoke aus GTA: San Andreas im Polizeirevier von Raccoon City ihr Unwesen treiben.

Als CJ gegen den Tyrant Big Smoke kämpfen ist etwas ganz Besonderes

Eigentlich soll Mr. X uns das Fürchten lehren. Der Gegner ist so unerbittlich und unaufhaltsam, dass er wirklich Angst und Schrecken verbreitet. Sogar so sehr, dass einige Modder ihn einfach ganz entfernen.

Der Tyrant verliert allerdings einigen Schrecken, wenn er in Gestalt von Big Smoke aus GTA San Andreas um die Ecke biegt und uns ein fröhliches "You picked the wrong house, fool!" entgegen schmettert.

Ebenfalls großartig ist, dass wir in dieser Mod als CJ gegen ihn antreten. Dabei nutzen wir außerdem auch noch das Waffenarsenal aus GTA: San Andreas, zumindest teilweise.

Zum Totlachen: Der Sound. Die Charaktermodelle werden durch geniale Sprach-Samples vervollständigt. Wenn uns Big Smoke zum Beispiel umhaut, fragt er mit wirklich besorgter Stimme, ob wir denn okay wären.

Die Mod entfaltet ihre volle Wirkung als Video oder im natürlich im Spiel und stammt von BeastGamingHD . Der hat auch schon eine Mod gebastelt, in der wir als Thor spielen und unter anderem wohl gegen Thanos antreten.

Die besten Mods für das Resident Evil 2-Remake

Selbstverständlich gibt es schon unzählige Mods für Resident Evil 2. Unter anderem die folgenden:

Wie findet ihr Resident Evil 2 mit den GTA San Andreas-Charakteren? Welche Mod ist sonst euer Favorit?

