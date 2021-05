Resident Evil 8 – Alle Kugellabyrinthe, Fundorte der Kugeln und Belohnungen

In Resident Evil: Village trefft ihr auf kleine Minispiele, bei denen ihr Kugeln durch Labyrinthe führen müsst. Bei diesen Labyrinthen handelt es sich um Modellbauten, passend zum jeweiligen Gebiet. So trefft ihr in Schloss Dimitrescu beispielsweise auf ein Miniaturschloss.

Schafft ihr es, die dafür benötigte Kugel zu finden, so müsst ihr sie durch Drehen und Neigen des Labyrinths an ihren Bestimmungsort rollen. Dann winkt eine Belohnung. Dabei handelt es sich um verschiedenfarbige Schädel, die ihr für eine gute Stange Geld an den Duke verkaufen könnt. Im Schloss ist das beispielweise der Rote Schädel, der euch 8000 Lei einbringt.

Insgesamt gibt es vier dieser Labyrinthe, jeweils eins im Schloss, bei Haus Beneviento, in der Nähe des Stausees und in Heisenbergs Fabrik.

Wir verraten euch, wo sich die Kugeln und Labyrinthe verstecken.

Kugellabyrinth 1: Schloss

Fundort Kugel (Blume & Schwerter)

Bevor ihr diese Kugel erreichen könnt, müsst ihr Lady Dimitrescus Schlüssel gefunden haben. Habt ihr ihn, so könnt ihr im Innenhof die Tür zum Konzertsaal öffnen. Geht jedoch nicht in den Raum mit dem Piano, sondern im Flur direkt die Treppe hinauf, dann durch die linke Tür und gleich wieder durch die linke Tür.

Ihr seid nun in der Galerie und geht wieder links. Am Ende des Gangs erwartet euch ein kleiner Raum mit einem Gegner. Die Kugel liegt in einer offenen Kiste beim Fenster.

Fundort Labyrinth

Das Labyrinth habt ihr bestimmt bereits im Kaufmannszimmer entdeckt.

Kugellabyrinth 2: Garten, Haus Beneviento

Fundort Kugel (Sonne & Mond)

Wenn ihr das Haus Beneviento verlassen habt und an Donnas Kleinod vorbeigegangen seid, könnt ihr auf dem Rückweg ins Dorf einen neuen Bereich erkunden, indem ihr rechts hinter einer Hütte vorbei und dann durch einen Pflanztunnel geht. Ihr kommt direkt auf ein kleines Grab zu, auf dem die Kiste mit der Kugel steht.

Fundort Labyrinth

Dreht euch am Grab um 180 Grad, geht durch einen zweiten Pflanzentunnel und auf der anderen Seite des Wegs durch das Tor. In der Hütte dahinter ist das Labyrinth.

Kugellabyrinth 3: Dorf, Richtung Versunkene Siedlung

Fundort Kugel (Meerjungfrau)

Die Kugel könnt ihr erst finden, nachdem ihr Moreau besiegt habt. Wenn ihr vom Dorf aus in Richtung seines Stausees geht, kommt ihr durch ein Tor auf eine Mühle zu. Geht nicht in die Mühle, sondern links durch ein kleineres Tor, dann geradeaus, dann scharf links an einem Gebäude vorbei. Die Kugel befindet sich in einem Schrein.

Fundort Labyrinth

Kehrt zur Mühle zurück. Links neben ihr ist ein kleiner Verschlag mit dem Labyrinth.

Kugellabyrinth 4: Heisenbergs Fabrik

Fundort Kugel (Eisernes Pferd)

Die letzte Kugel ist etwas schwieriger zu finden. Beziehungsweise: Eigentlich ist sie gar nicht zu finden. Ihr müsst sie nämlich selbst herstellen. Wie andere Gegenstände müsst ihr sie in der Gießerei der Fabrik gießen. Dafür müsst ihr die Kugel-Kokille finden.

In Untergeschoss 2 (UG2) könnt ihr hinter dem Zerkleinerungsschacht einen Wagen entdecken, der einen Lüftungsschacht versperrt. Schiebt den Wagen aus dem Weg und kriecht durch den Schacht in einen kleinen Raum. Dort ist die Kokille. Die Gießerei, in der ihr die Kugel gießen könnt, befindet sich in Untergeschoss 4 (UG4).

Fundort Labyrinth

Das Kugellabyrinth findet ihr in Untergeschoss 4 Mitte (UG4M) gegenüber von Dukes Aufzug. Geht geradeaus durch die Tür in den nächsten Raum.

Weitere Guides zu Resident Evil 8:

Das erwartet euch in Resident Evil 8

Im neuesten Teil der Resi-Reihe müsst ihr in gewohnter Manier Erkunden, Rätsel lösen sowie verschiedene Gegnertypen und Endgegner besiegen. Neben einer Selektion aus Waffen samt Verbesserungen, Schätzen, Geld und Collectibles gibt es jede Menge Crafting-Materialien zu finden.

Außerdem erwarten euch ein Händler - ähnlich wie in RE 4 - und eine neue Koch-Mechanik. In den nächsten Tagen werden wir Guides zu diversen Themen veröffentlichen, die euch helfen, den "Winterurlaub in Rumänien" zu überstehen. Wollt ihr wissen, wie uns Ethans zweites Abenteuer gefallen hat, findet ihr hier den GamePro-Test zu Village.

Habt ihr alle Kugellabyrinthe und die zugehörigen Kugeln gefunden oder war das Rätsel mit der Gießerei zu schwierig?