Wenn ihr im April Resident Evil 8 in PS Plus Extra spielt, bekommt ihr von Sony einen Film geschenkt

Wer gerade voll im Resident Evil Fieber ist, kann einiges sparen.

PlayStation-Fans können sich aktuell einen kleinen Bonus sichern – und dafür müsst ihr nicht mal viel tun. Zumindest, wenn ihr ein PlayStation-Plus-Extra-Abo habt.

Denn Sony verteilt derzeit Film-Guthaben, wenn ihr ein bestimmtes Spiel aus dem Katalog ausprobiert. Und mal ehrlich: Das müsst ihr sowieso mal gespielt haben.

30 Minuten spielen reicht

Konkret geht es um Resident Evil: Village, das aktuell bei PlayStation Plus Extra enthalten ist.

2:38 Resident Evil Village - Im Third Person-Modus sieht der Horrorhit ganz anders aus - Im Third Person-Modus sieht der Horrorhit ganz anders aus

Autoplay

Spielt ihr den Titel bis zum 30. April mindestens 30 Minuten lang, erhaltet ihr ein Film-Guthaben für die Sony Pictures Core App. Das wird euch dann automatisch bis spätestens 8. Mai gutgeschrieben.

Damit könnt ihr euch anschließend einen Film aus dem Katalog ausleihen – ohne Werbung und ohne zusätzliche Kosten.

Volle Packung Resident Evil

Das Angebot passt thematisch gut, denn im Katalog finden sich auch mehrere animierte Resident-Evil-Filme.

Darunter etwa Resident Evil: Death Island aus dem Jahr 2023 – übrigens der erste und einzige Moment, in dem Leon S. Kennedy auf Jill Valentine trifft.

Falls ihr also gerade erst mit Resident Evil Requiem so richtig in Horror-Stimmung gekommen seid, ist das die perfekte Gelegenheit, noch tiefer ins Resi-Universum abzutauchen.

Und auch ansonsten lohnt sich der Monat

Auch unabhängig von der Aktion lohnt sich ein Blick in den aktuellen PS-Plus-Katalog.

Im Extra-Abo finden sich derzeit unter anderem Titel wie Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew: Motorfest oder das ungewöhnliche Squirrel with a Gun.

Im Premium-Tier gibt es zudem mit Wild Arms 4 einen echten Klassiker für Fans von ungewöhnlichen Rollenspielen. Wenn ihr nur ansatzweise etwas mit Anime und Western anfangen könnt, können wir euch das RPG nur wärmstens empfehlen.

Nehmt ihr das Angebot mit – oder würdet ihr euch solche Promo-Aktionen häufiger wünschen?