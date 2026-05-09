Seit 16 Jahren warte ich auf einen guten Resident Evil-Film - Zach Cregger könnte ihn mir endlich liefern

Austin Abrams, hier in Weapons, spielt auch beim Resi-Film mit (Bildrechte: New Line Cinema / Warner Bros. Pictures)

Wenn ich begeistert über Resident Evil rede, meine ich dabei ausschließlich die Spiele. Dass es auch jede Menge Filme und Serien gibt, blende ich in der Regel aus, weil ich das Interesse daran schon vor Jahren verloren habe. Eigentlich.

Denn dem neuen Streifen nimmt sich Regisseur und Drehbuchautor Zach Cregger an. Der hat mich nicht nur mit Weapons völlig begeistert, sondern auch noch genau die Art von Horror geliefert, die ich mir von Resi wünsche.

Samara Summer Samara hat sich schon in der Kindheit für alles, was gruselig und geheimnisvoll ist, begeistert. Seit Jahren schaut sie Horrorfilme und -serien, zockt Resi und Co. und liest Romane des Genres. Das Resident Evil 4-Remake hat sie beispielsweise für GamePro getestet.

Es wird mal wieder Zeit für einen guten Resi-Film!

Die ersten drei RE-Filme von Paul W. S. Anderson hatten Anfang der 2000er-Jahre in meinen Augen noch durchaus Charme. Ab dem vierten Teil, Afterlife, haben mich die Streifen dann aber völlig verloren, weil mir die Action schlicht zu belanglos und gleichförmig wurde.

Aktuellere Adaptionen wie etwa die Live Action-Serie, die 2022 auf Netflix Premiere feierte, oder die Verfilmung Welcome to Raccoon City aus dem Jahr 2021 waren für mich keine guten Alternativen. Die Adaptionen konnten weder mich, noch die Kritiker*innen auf Rotten Tomatoes und Co. überzeugen und haben allgemein ziemlich miese Wertungen eingefahren.

1:53 Erster Trailer zum neuen Resident Evil Film ist da und wow, das sieht besser aus als alle bisherigen Filme zusammen

Autoplay

Dass ich jetzt aber Hoffnung auf ein richtig starkes Leinwand-Comeback der Zombie-Marke habe, liegt an einem Film aus dem Jahr 2025, beziehungsweise Filmemacher Zach Cregger.

Die Rede ist vom Horror-Hit Weapons, bei dem Cregger sowohl für das Drehbuch, als auch für die Regie verantwortlich war. Weapons handelt von 17 Schulkindern einer Klasse, die eines Nachts einfach in die Dunkelheit rennen und anschließend verschwunden bleiben.

Die Story beleuchtet das Mysterium aus unterschiedlichen Perspektiven und rückt beispielsweise die Lehrerin der Klasse, Justine Gandy (Julia Garner), in den Vordergrund. Nach und nach fallen dabei immer mehr Puzzleteile an ihren Platz, aber nicht nur das:

Es wird nicht nur klar, dass hier irgendetwas Übernatürliches vor sich geht: Während die Geschichte anfangs eher beklemmend und unheimlich wirkt, wird es immer abgedrehter und steigert sich zu einem ebenso überzogenen wie genialen Finale, das zu meinen liebsten Filmszenen überhaupt gehört.

Warum Cregger ein idealer Resi-Regisseuer sein könnte

Ich will an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber Cregger beweist mit Weapons, wie gut düsterer, atmosphärischer Horror und schwarzer Humor zusammenpassen. Zudem hat er auch ein Händchen für wirkungsvoll in Szene gesetzten Gore und exzentrische Fieslinge – und genau dieser Mix passt meiner Meinung nach perfekt zu Resident Evil.

Zudem ist mit Austin Abrams auch noch der Schauspieler einer meiner liebsten Charaktere aus Weapons beim Resi-Film am Start. In Weapons spielt er den verpeilten Typen James, der immer wieder zur falschen Zeit am falschen Ort landet.

Auch bei der Kritik auf Rotten Tomatoes kam der Horror im letzten Jahr richtig gut an und erreichte einen Schnitt von 93%. Seinen großen Durchbruch hatte Zach Cregger aber bereits 2022 im selben Genre mit Barbarian, der einen ebenfalls großartigen Schnitt von 92% erzielt hat.

Der Titel hat zwar meinen Geschmack nicht ganz so genau getroffen wie Weapons, passt für mich aber rein ästhetisch mit seinem fiesen und düsteren Keller-Setting ebenfalls wunderbar zu Resi.

Daher bin ich richtig gespannt, was Cregger aus dem Stoff macht – auch wenn der erste Teaser noch wenig aussagekräftig erscheint (was aber für derlei kurze Appetithappen typisch ist). Ich kann den Kinostart am 18. September kaum erwarten!

Wie geht es euch mit dem neuen Resi-Film? Hattet ihr die Hoffnung auch schon aufgegeben? Und denkt ihr, das könnte mit Cregger was werden? Habt ihr Weapons und Barbarian gesehen?