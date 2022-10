Resident Evil-Event für Donnerstag angekündigt und das erwartet euch

Es ist eine gute Woche für Horrorfans: Zuerst wurde nach all den Gerüchten ein offizielles Update zur Silent Hill-Reihe angekündigt, nun tritt auch noch das andere große Franchise des Genres auf den Plan, Resident Evil. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erwartet uns ein Showcase und wir wissen sogar bereits, um welche Spiele es gehen soll.

Alle Infos zum Resi-Showcase

Wann findet das Showcase statt? Das Resident Evil-Showcase findet in der Nacht von Donnerstag, den 20. auf Freitag, den 21. Oktober um 0:00 Uhr statt.

Das Resident Evil-Showcase findet in der Nacht von Donnerstag, den 20. auf Freitag, den 21. Oktober um 0:00 Uhr statt. Wo könnt ihr es euch ansehen? Die Show wird live auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Resident Evil gestreamt.

Die Show wird live auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Resident Evil gestreamt. Was wird gezeigt? Es wurde bereits angekündigt, dass es um die Gold Edition zu Resident Evil Village und das Resident Evil 4 Remake gehen wird.

In diesem Trailer zur RE Village Gold Edition könnt ihr euch unter anderem ansehen, wie anders das Spiel im Third Person-Modus wirkt:

Das Showcase wurde in einem Tweet auf dem Twitter-Account von Resident Evil angekündigt. Zusätzlich gab es ein kleines Teaser-Video und die Einladung an alle Fans, das Event zu co-streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hier findet ihr mehr News aus dem Resi-Universum:

Die Gold Edition zum letzten Ableger der Horrorreihe erscheint bereits am 28. Oktober und beinhaltet neben dem Third Person-Modus auch Neues für den Mercenary-Modus und als Highlight einen Story-DLC. Dieser versetzt uns erstmals in die Rolle von Rose Winters, der Tochter von Protagonist Ethan.

Noch etwas länger müssen wir auf das Remake zu Resident Evil 4 warten. Das Original hat damals zum Erscheinen die Reihe mit mehr Action und der Schulterkamera umgekrempelt. In die Neufassung können wir ab dem 24. März 2023 eintauchen. Nun dürfen wir aber erst mal gespannt sein, welche Änderungen beim Showcase präsentiert werden.

Werdet ihr euch das Event live anschauen oder euch morgens informieren? Was erhofft ihr euch inhaltlich?