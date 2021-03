Resident Evil: Village braucht überraschend wenig Platz auf eurer Festplatte

Speicherplatz ist auf den Next Gen-Konsolen Xbox Series X und besonders S, sowie der PS5 etwas knapp bemessen. Die Speichergrößen vieler Titel fallen mittlerweile ziemlich hoch auf, weswegen es schon fast etwas besonderes, wenn ein Spiel vergleichsweise wenig Festplattenspeicherplatz benötigt.

Resident Evil: Village scheint offenbar zu diesen Spielen zu gehören. Denn wie jetzt durch eine zu frühe Veröffentlichung im Microsoft Store zu sehen war, wird das Horrorspiel zu den kleineren aktuellen Spielen gehören. Mittlerweile ist der Leak wieder verschwunden, wurde aber dokumentiert.

Das ist die Downloadgröße von Resident Evil: Village

Laut der Store-Angabe umfasst Resident Evil: Village auf den Xbox-Konsolen 50.02 GB. Und wer jetzt sagt "aber das ist doch gar nicht so wenig", der dürfte den Zusatz zu dieser Speichergröße interessant finden. Denn die 50.02 GB beinhalten auch das Multiplayer-Spiel Re: Verse, was mit knapp 15 GB zu Buche schlägt und anscheinend auch separat installiert werden kann. Wer also nur das Hauptspiel auf seine Festplatte packt, kommt auf schlanke 35 GB.

Speichergrößen können variieren: Diese Angaben beziehen sich auf die Xbox-Konsolen, für PS5 und PS4 gibt es noch keine Angaben. Gut möglich, dass insbesondere die PS5-Version noch einmal etwas kleiner ausfallen könnte, da durch die "Kraken-Technologie" eine bessere Datenkompression möglich ist:

76 3 Mehr zum Thema PS5-Spiele sind dank neuer Technik bis zu 50% kleiner als auf Xbox

Eine Vampirlady als Star

In Resident Evil: Village bekommt es Protagonist Ethan Winters unter anderem mit der Vampirlady Dimitrescu zu tun, die insbesondere durch ihre enorme Körpergröße auffällt. Laut Entwickler Capcom ist die tödliche Dame knapp 3 Meter (2,90) groß. Ebenfalls interessant: Die Figur basiert auf der Serienkillerin Elisabeth Báthory.

Noch mehr Gegner

Resident Evil: Village erscheint am 7. Mai für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC und schickt euch neben der Vampirin auch noch etliche andere Gegner auf den Hals. Welche das genau sind, könnt ihr in unserer großen Übersicht nachlesen.