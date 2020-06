PS5-Gerücht: Resident Evil 8 ist komplett in VR spielbar

Mit Resident Evil: Village kündigte Capcom auf dem PS5-Event Anfang Juni den direkten Nachfolger der Geschichte um Ethan aus Teil 7 an. Gleich seinem Vorgänger könnten Spieler auf der PlayStation 5 ein Feature bekommen, das bereits den Vorgänger zu einem der besten Horror-Erlebnisse aller Zeiten machte - der Support von PSVR. Das zumindest besagt ein Gerücht des bekannten Branchen-Insiders Dusk Golem.

Dusk Golem ist bekannt für seine Resident Evil-Leaks. So veröffentlichte er unter anderem viele Details bezüglich Charaktere, Setting und Gegner aus Village Monate vor dem offiziellen Reveal. Zuletzt sprach er über die Gründe, warum Teil 8 lediglich für PS5 und Xbox Series X erscheint, nicht aber für die Current-Gen.

Stabile 60fps wohl Ziel: Auslöser für seinen Tweet war die Sorge vieler Fans, Village hätte Probleme mit der Bildrate.

For anyone worried about RE8's frame rate, don't. The trailer played kinda' weirdly on the stream, but the game does support PSVR from what I hear so they will be aiming for a stable 60fps.