Return to Silent Hill: Kinostart, Streaming und alle Infos zum kommenden Horrorfilm

Return to Silent Hill will an den Erfolg des ersten Kinofilms anknüpfen.

Die Marke Silent Hill steht nicht nur für die kultige Videospiel-Reihe, sondern hat auch zwei Horrorfilme hervorgebracht. Schon in Kürze folgt eine dritte Verfilmung, die sich jetzt dem Stoff aus Silent Hill 2, beziehungsweise James Sunderlands Story annimmt. Hier erfahrt ihr alles Wichtige rund um den neuen Streifen Return to Silent Hill.

2:15 Der Regisseur des ersten Silent-Hill-Films kehrt mit einer Fortsetzung zurück - diesmal geht es um die Geschichte von Silent Hill 2

Return to Silent Hill: Kinostart und Streaming: Alle Infos zum Release

Wann kommt Return to Silent Hill ins Kino? In Deutschland ist Kinostart am 5. Februar .

In Deutschland ist Kinostart am . Kommt Return to Silent Hill auch zu einem Streaming-Anbieter? Aktuell gibt es darüber noch keine Informationen, doch wir gehen fest davon aus, dass den Horrorfilm in den Folgemonaten auch auf Plattformen wie Amazon oder Netflix verfügbar sein wird.

Der erste Silent Hill-Film erschien 2006 unter Regisseur Christophe Gans und ist bei einem Teil der Grusel-Community immer noch durchaus beliebt. In Kritiken kam er allerdings nicht immer gut weg. Silent Hill Revelation von M. J. Bassett aus dem Jahr 2012 gilt dagegen grundsätzlich als Flopp.

Für den neuen Film Return to Silent Hill wurde jetzt erneut Christophe Gans verpflichtet, der sich der schwierigen Aufgabe stellen musste, die ganz spezielle Gruselstimmung aus dem überaus beliebten Silent Hill 2 auf die Leinwand zu bringen. Wir dürfen gespannt sein, wie das gelingt.