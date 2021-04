Ring Fit Adventure: Entwicklerin verwandelt Ringcon in ein Akkordeon

Ring Fit Adventure ist spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie und den diversen Lockdowns extrem beliebt. Das Fitness-Spiel für die Nintendo Switch bietet eine Möglichkeit, spielerisch in den eigenen vier Wänden Sport zu treiben. Aber vielleicht habt ihr ja schon genug von dem Spiel, und der dazugehörige Ringcon-Controller verstaubt bei euch in der Ecke? Dann verwandelt ihn doch einfach in ein Akkordeon.

Ringcon wird zum Musikinstrument

Idee und Umsetzung des Projekts stammen von Ressa Schwarzwald, die als Audio-Produzentin bei TinyBuild Games arbeitet. Das Studio hat schon einige Indie-Titel für die Nintendo Switch herausgebracht, wie etwa Hello Neighbor und Cluster Truck, hat also ordentlich Erfahrung mit der Hybridkonsole. Mit einer Mischung aus Musiktalent und Entwickler-Skills, verwandelte die Musikerin den Ringcon in ein Musikinstrument.

So funktioniert das "Ringkordeon": Wie Ressa Schwarzwald in dem Video mitteilt, hat sie für die Entwicklung Unity und Wwise verwendet. Wenn ihr den Ringcon drückt, erklingt wie bei einem Akkordeon ein Ton. Mit den Knöpfen des verbundenen Joy-Con lassen sich die verschiedenen Tonarten auswählen, und durch das Kippen des Ringcon wechselt ihr zwischen Moll und Dur.

Wenn ihr euren Ringcon ebenfalls in ein Akkordeon verwandeln wollt, könnt ihr euch die Software bei Github herunterladen.

Ist der Ringcon ein echtes Fitness-Gerät?

Gamepro.de hat für euch den Test gemacht und Ring Fit Adventure auf Herz und Nieren getestet. In unserem umfangreichen Bericht erfahrt ihr, ob das Spiel wirklich als Fitness-Applikation taugt. Tatsächlich bietet Ring Fit Adventure Anfängern und Fortgeschrittenen ein anspruchsvolles Programm. Dank der Gamification merkt ihr häufig aber erst hinterher, dass ihr Sport getrieben habt.

