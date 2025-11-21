The Witcher in Concert: Das Musik-Epos kehrt 2026 zurück nach Deutschland - Hier gibt’s Tickets!

Wenn The Witcher 3: Wild Hunt sein 10-jähriges Jubiläum feiert, geht es um mehr als nur ein Spiel, das mittlerweile über 75 Millionen Mal verkauft wurde und mehr als 250 "Game of the Year"-Auszeichnungen gesammelt hat.

Ohne seine Musik wäre The Witcher 3 nicht das Kultspiel, was es heute ist. Um dies zu feiern, gibt es die große Konzert-Tour “The Witcher in Concert”.

Unter der Aufsicht von Co-Komponist Marcin Przybyłowicz bringt das offizielle, 14-köpfige Orchester-Ensemble die Energie und Emotion auf die Bühne, welche den Soundtrack des Spiels so legendär gemacht hat.

Nicht nur die Musik ist spektakulär: Passend zum Soundtrack werden Projektionen von Spielszenen gezeigt und starke, visuelle Effekte aufgefahren. Mit dabei ist freilich auch die Band “Percival Schuttenbach”, welche ebenfalls als Co-Komponisten maßgeblich die Musik des Spiels geprägt hat.

Ein Beispiel für diese mächtige Soundkulisse gibt’s hier im Trailer.

Nachdem die letzten Konzerte bereits international für Begeisterung gesorgt haben, kehrt das gefeierte Live-Event aufgrund der enormen Nachfrage 2026 zurück.

Co-Komponist Marcin Przybyłowicz wird zusammen mit einem 14-köpfigen Ensemble die Vorführung leiten. © Ethan Lindhout

Freut euch daher auf eine zweite große Europatournee, welche die wortwörtliche “Magie” des Hexers zusammen mit modernsten visuellen Effekten auch wieder in die großen Konzerthallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz bringt.

Der Tour-Kalender für 2026: Wann, wo und Tickets im Vorverkauf!

Die aktuelle Tournee von “The Witcher in Concert” ist bereits restlos ausverkauft, aber 2026 habt ihr im Herbst erneut die Chance, dieses großartige Spektakel live zu erleben.

Die Veranstalter haben glücklicherweise auf die riesige Nachfrage nach einer Fortsetzung der Show reagiert und eine zweite Europa-Tour bestätigt. Dieses Mal wird es gleich sechs Möglichkeiten im deutschsprachigen Raum geben, um die einzigartige Musik von The Witcher 3 live zu erleben.

Markiert euch also schonmal den November 2026 rot im Kalender, denn an den folgenden Orten macht die Witcher-Konzert-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt:

Berlin: 04. November 2026 – Tempodrom

04. November 2026 – Tempodrom Nürnberg: 09. November 2026 – Kia Arena

09. November 2026 – Kia Arena Wien: 11. November 2026 – Stadthalle

11. November 2026 – Stadthalle Düsseldorf: 16. November 2026 – Mitsubishi Electric Halle

16. November 2026 – Mitsubishi Electric Halle Frankfurt: 19. November 2026 – Jahrhunderthalle

19. November 2026 – Jahrhunderthalle Zürich: 21. November 2026 – The Hall

Schnell sein lohnt sich: Der Vorverkauf

Damit ihr aber nicht leer ausgeht und vor verschlossenen Türen ausharren müsst, solltet ihr den Vorverkaufsstart genau im Blick behalten und rechtzeitig eure Tickets buchen.

Neben der Musik könnt ihr auch spektakuläre visuelle Effekte bewundern. © Ethan Lindhout

Wie läuft der Vorverkauf? Der reguläre Ticketverkauf beginnt am 21. November 2025 um 10:00 Uhr.

Wo gibt’s dann die Tickets? Konzertkarten gibt’s über Reservix, Eventim und überall dort, wo es sonst noch Tickets gibt.

War das schon alles? Keineswegs! An jeder Station der Tour wird es auch spezielles, streng limitiertes Merchandise geben, das ihr nur während der Tour ergattern könnt. Es lohnt sich also für echte Witcher-Fans gleich doppelt, dieses Konzerterlebnis zu besuchen.

Seht also zu, dass ihr schnell am Vorverkauf teilnehmt und euch euer Ticket für The Witcher in Concert für die große Tour 2026 in der Stadt eurer Wahl sichert!