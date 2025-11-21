The Witcher in Concert: Das Musik-Epos kehrt 2026 zurück nach Deutschland - Hier gibt’s Tickets!

Wenn The Witcher 3: Wild Hunt sein 10-jähriges Jubiläum feiert, geht es um mehr als nur ein Spiel, das mittlerweile über 75 Millionen Mal verkauft wurde und mehr als 250 "Game of the Year"-Auszeichnungen gesammelt hat.
Ohne seine Musik wäre The Witcher 3 nicht das Kultspiel, was es heute ist. Um dies zu feiern, gibt es die große Konzert-Tour “The Witcher in Concert”.Holt euch hier Karten für The Witcher in Concert bei Reservix
Unter der Aufsicht von Co-Komponist Marcin Przybyłowicz bringt das offizielle, 14-köpfige Orchester-Ensemble die Energie und Emotion auf die Bühne, welche den Soundtrack des Spiels so legendär gemacht hat.
Nicht nur die Musik ist spektakulär: Passend zum Soundtrack werden Projektionen von Spielszenen gezeigt und starke, visuelle Effekte aufgefahren. Mit dabei ist freilich auch die Band “Percival Schuttenbach”, welche ebenfalls als Co-Komponisten maßgeblich die Musik des Spiels geprägt hat.
Ein Beispiel für diese mächtige Soundkulisse gibt’s hier im Trailer.
Link zum YouTube-Inhalt
Nachdem die letzten Konzerte bereits international für Begeisterung gesorgt haben, kehrt das gefeierte Live-Event aufgrund der enormen Nachfrage 2026 zurück.
Freut euch daher auf eine zweite große Europatournee, welche die wortwörtliche “Magie” des Hexers zusammen mit modernsten visuellen Effekten auch wieder in die großen Konzerthallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz bringt.
Der Tour-Kalender für 2026: Wann, wo und Tickets im Vorverkauf!
Die Veranstalter haben glücklicherweise auf die riesige Nachfrage nach einer Fortsetzung der Show reagiert und eine zweite Europa-Tour bestätigt. Dieses Mal wird es gleich sechs Möglichkeiten im deutschsprachigen Raum geben, um die einzigartige Musik von The Witcher 3 live zu erleben.
Markiert euch also schonmal den November 2026 rot im Kalender, denn an den folgenden Orten macht die Witcher-Konzert-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt:
- Berlin: 04. November 2026 – Tempodrom
- Nürnberg: 09. November 2026 – Kia Arena
- Wien: 11. November 2026 – Stadthalle
- Düsseldorf: 16. November 2026 – Mitsubishi Electric Halle
- Frankfurt: 19. November 2026 – Jahrhunderthalle
- Zürich: 21. November 2026 – The Hall
Schnell sein lohnt sich: Der Vorverkauf
Damit ihr aber nicht leer ausgeht und vor verschlossenen Türen ausharren müsst, solltet ihr den Vorverkaufsstart genau im Blick behalten und rechtzeitig eure Tickets buchen.
Wie läuft der Vorverkauf? Der reguläre Ticketverkauf beginnt am 21. November 2025 um 10:00 Uhr.
Wo gibt’s dann die Tickets? Konzertkarten gibt’s über Reservix, Eventim und überall dort, wo es sonst noch Tickets gibt.
War das schon alles? Keineswegs! An jeder Station der Tour wird es auch spezielles, streng limitiertes Merchandise geben, das ihr nur während der Tour ergattern könnt. Es lohnt sich also für echte Witcher-Fans gleich doppelt, dieses Konzerterlebnis zu besuchen.
Seht also zu, dass ihr schnell am Vorverkauf teilnehmt und euch euer Ticket für The Witcher in Concert für die große Tour 2026 in der Stadt eurer Wahl sichert!