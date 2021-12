Rollenspiele 2022: Highlights für PS4/PS5, Xbox und Nintendo Switch

Kaum ein Spielegenre bewegt uns so sehr wie die guten alten Rollenspiele. Ob mit Open World, als JRPG oder ganz Oldschool, auch im Jahr 2022 kommen einige der spannendsten Spiele-Releases aus der Rollenspielfamilie. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir euch die spannendsten Genre-Highlights für Konsolenfans herausgesucht, die 2022 für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch erscheinen.

Immer aktuell: Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, wenn Neuankündigungen oder Release-Verschiebungen anstehen. Hier seit ihr immer topaktuell informiert.

Starfield

Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 11. November 2022

Darum geht's: Nach zahlreichen Jahren in Bethesdas Rollenspielwelten erhebt sich neben der Postapokalypse von Fallout und der Fantasy-Welt von The Elder Scrolls ein neuer Gigant am Horizont: Starfield wird ein neues Universum im Weltraum der fernen Zukunft schaffen. Allzu viel über das Gameplay wissen wir noch nicht - außer etwa, dass wir wie in Skyrim jede noch so unwichtige Kaffeetasse werden aufheben können. Außerdem wird es sich um ein Rollenspiel durch und durch handeln - inklusive riesiger Open World:

16 2 Mehr zum Thema Starfield bringt "Hardcore"-RPG-Elemente zurück und wird "sehr groß"

Elden Ring

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 25. Februar 2022

Darum geht's: Lange haben wir auf Elden Ring gewartet und bald ist es endlich soweit: Das neue Spiel der Bloodborne- und Dark-Souls-Entwickler From Software steht in den Startlöchern. Es entführt uns in eine düstere Fantasy-Welt, die aus der Feder des Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin persönlich stammt. Ähnlich wie schon Dark Souls setzt Elden Ring auf knallharte Bosskämpfe, an denen wir uns die Zähne ausbeißen sollen und Fortschritt, den wir bei jedem Tod verlieren können. Aber es wird auch zum ersten mal eine richtige Open World bieten und soll für Neulinge des Souls-Genres zugänglicher sein.

Mehr dazu könnt ihr in unserer umfangreichen Preview nach 15 Stunden Anspielzeit lesen:

43 4 Mehr zum Thema Elden Ring 15 Stunden gespielt: Das BotW für Souls-Fans

Hogwarts Legacy

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: zwischen Mai und Dezember 2022

Darum geht's: Selber als eigens erschaffener Charakter Hogwarts besuchen, Freundschaften schließen, Abenteuer erleben, zaubern, magische Geschöpfe treffen - davon konnten Harry-Potter-Fans jahrelang nur träumen. Umso größer war die Aufregung, als Hogwarts Legacy angekündigt wurde, das genau diesem Traum Wirklichkeit werden lassen soll. Anders als vorherige Spiele des Universums spielt das Rollenspiel im 19. Jahrhundert und lässt euch nicht die Geschichte der Bücher und Filme erleben, sondern euer eigenes Abenteuer schreiben. Alles dazu lest ihr in unserem großen Info-Artikel:

67 1 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy - Alle bisher bekannten Infos

Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 28. Januar 2022

Darum geht's: Mit Pokémon-Legenden Arceus erwartet uns ein neuer Teil der Rollenspielreihe, der allerdings viel Neues im Vergleich zu seinen Vorgängern wagt. Er setzt zum Beispiel auf eine größere Spielwelt mit weitläufigen und frei erkundbaren Arealen. Angesiedelt ist Arceus im feudalen Sinnoh, dem Gebiet aus Diamant & Perl, allerdings spielt es in der Vergangenheit. Noch mehr zum Gameplay, den bekannten Pokémon und vielem mehr lest ihr in unseren Info-Artikel:

9 1 Mehr zum Thema Pokémon Legends Arceus: Alle bekannten Infos im Überblick

Weitere Rollenspiele, die 2022 erscheinen sollen

Rollenspiele, die wahrscheinlich nicht mehr 2022 erscheinen

Auf welches Rollenspiel freut ihr euch 2022 am meisten? Wartet ihr auf die großen Fische oder habt ihr mehr Lust auf RPG-Geheimtipps? Erzählt es uns in den Kommentaren!