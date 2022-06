Den Saints Row-Editor könnt ihr jetzt bereits kostenlos ausprobieren

Am 23. August ist der Release von Saints Row, doch ab sofort könnt ihr euch euren eigenen Charakter basteln. Möglich ist das dank einer kostenlosen Demo namens Boss Factory, dir ihr auf PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC aus den jeweiligen Stores herunterladen könnt.

Bastelt euch euren eigenen "Boss"

Bereits in früheren Trailern konnten wir sehen, wie viele Optionen der Charakter-Erstellung wir im Reboot der Open World-Reihe an die Hand bekommen. Euren zusammengebastelten Hauptcharakter, im Spiel Boss genannt, könnt ihr dementsprechend von komplett abgedreht mit Bier-Helm bis seriös mit Anzug ganz nach euren Wünschen erstellen.

Den Trailer zu Boss Factory könnt ihr euch hier anschauen:

Boss Factory ist auf jeden Fall eine coole Idee – wie wir übrigens beim selbst ausprobieren bereits feststellen konnten –, um sich ein wenig auf Saints Row einzustimmen. Verbringt ihr wie wir gefühlt Stunden vor Spielbeginn im Editor, seid ihr zudem zum Release mit der Demo schon bestens vorbereitet. Euren Boss könnt ihr natürlich ins Hauptspiel übernehmen.

Bereits Mitte Mai konnten wir uns eine 45-minütige Gameplay-Demo zu Saints Row anschauen. Alles Wissenswerte zum Actionspiel hat Kollegin Eleen für euch in einer ausführlichen Preview zusammengefasst, die ihr hier findet:

