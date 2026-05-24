Dieser kommende Anime-Film kostet euch über 100€ – und ihr bekommt ihn nur mit der teuersten Edition des neuen Spiels

In diesem Sword Art Online-Film steht Kirito scheinbar auf der anderen Seite. (© Reki Kawahara / Bandai Namco)

Für Sword Art Online-Fans scheint 2026 ein besonders gutes Jahr zu sein. Auch, weil mit Echoes of Aincrad ein neues Spiel erscheint, das sogar mit einem exklusiven Anime-Film daherkommt – allerdings nur, wenn ihr euch eine ganz bestimmte Edition des RPGs kauft.

Update am 23. Mai 2026: Wir haben die Information erhalten, dass er einmalig auf einer kommenden Veranstaltung in Deutschland zu sehen sein wird bevor Echoes of Aincrad erscheint und den Artikel mit den neuen Infos ergänzt. Mehr dazu findet ihr in diesem Abschnitt.

Einen der neuen Sword Art Online-Filme gibt es nur beim Kauf von Echoes of Aincrad

Ja, ihr habt richtig gehört. Für Sword Art Online-Fans ist es zwar ein gutes Jahr, das aber auch ganz schön teuer werden kann.

Denn abseits des bereits angekündigten Films von 2022 bekommt SAO noch einen weiteren Anime-Film mit einer Spieldauer von 120 Minuten: Sword Art Online: Unanswered//butterfly – und diesen können sich Fans nur anschauen, wenn sie sich das kommende Videospiel Echoes of Aincrad kaufen.

Hier ist der offizielle Trailer zu Sword Art Online: Unanswered//butterfly und der Trailer zum Spiel Echoes of Aincrad:

2:40 Echoes of Aincrad beinhaltet neuen Sword Art Online-Film und zeigt Kirito als Antagonisten der Geschichte anderer Figuren

1:33 In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben

Autoplay

Echoes of Aincrad zu kaufen, reicht allerdings noch nicht aus. Crunchyroll hat uns bestätigt, dass der Spezial-Anime “Sword Art Online: Unanswered//butterfly” nur exklusiv in der Ultimate Edition des Spiels enthalten ist und auch nach Veröffentlichung nicht auf Streamingdiensten wie Crunchyroll und Co. verfügbar sein wird.

Die Ultimate Edition von Echoes of Aincrad kostet für Steam und Konsolen 109,99€ und beinhaltet abseits des zusätzlichen Anime-Films und dem Base-Game folgende weitere Inhalte:

1x Starter-Pack

Erweiterungs-DLC

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

ein Rüstungs-Pack

die frühe Freischaltung des Todesspiel-Modus

Fans der Reihe würden also nicht nur für das Hauptspiel und den zusätzlichen Anime zahlen – aber es ist nach wie vor die teuerste Edition des Spiels.

Unanswered//butterfly feiert auf der AnimagiC 2026 Premiere

Uns wurde von den Organisatoren*innen der diesjährigen AnimagiC 2026 in Mannheim darüber informiert, dass der exklusive Animationssfilm "Unsanwered//butterfly" zum kommenden Sword Art Online-Spiel Echoes of Aincrad auf der Konvention in voller Länge (120 Minuten) ausgestrahlt wird.

Neben dem Kauf der Ultimate Edition von Echoes of Aincrad können Fans der Serie und Besucher*innen der Veranstaltung in Mannheim sich den Film auch dort ansehen. Der Film erscheint im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln auf der AnimagiC 2026.

Bisher gibt es keinen genaueren Vorführtermin des Films auf der Konvention. Genaueres über die Konvention und wann sie stattfindet, findet ihr auf der offiziellen Webseite von AnimagiC.

Worum es in Unanswered//butterfly geht

Unanswered//butterfly erzählt die Geschichte von Emirun und Rex, zwei guten Freunden, die nun im bekannten VRMMORPG Sword Art Online wie alle anderen gefangen sind und sich nicht ausloggen können.

Im Mittelpunkt ihres Dilemmas steht jedoch ein mysteriöser Player-Killer, der es auf Kundschafter-Trupps abgesehen hat.

Als nämlich der Player-Killer als Kirito vor ihnen auftaucht und ihre Party auslöscht, schwören sie sich Rache und suchen bei Asuna Hilfe – ohne ihre Verbindung zu Kirito zu kennen.

Sie bitten Asuna, sie zu trainieren, damit sie sich in Zukunft an Kirito rächen können, während Asuna selbst es nicht glauben kann, dass er so etwas machen würde. Sie macht sich dann auf den Weg, Kirito aufzuspüren und der Ursache für sein ungewöhnliches Verhalten auf die Spur zu kommen.

Freut ihr euch auf Echoes of Aincrad und wie ist eure Meinung zu den kommenden Filmen von Sword Art Online?