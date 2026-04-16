Saros-Downloadgröße: Das Spiel wird ein echter Brocken - So viel Platz müsst ihr auf eurer PS5 freischaufeln

Saros erscheint in wenigen Tagen für die PS5 und der Preload startet auch schon bald.

Saros könnte der beste Shooter des Jahres werden – und zwar nicht nur für die PS5. Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden, bis es losgeht, aber nicht mehr lange. Die Termine für die unterschiedlichen Preloads stehen fest und wir wissen jetzt auch, wie groß der Download ausfällt.

Saros nimmt ordentlich Platz auf eurer PS5-SSD ein

Die Downloadgröße von Saros fällt amtlich aus. Stolze 83,44 GB müsst ihr herunterladen, wie der Twitter-Account PlayStation Game Size herausgefunden haben will. Das sind zwar keine offiziellen Angaben, aber in der Vergangenheit waren die Angaben aus dieser Quelle eigentlich immer richtig und verlässlich.

25:41 Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!

Autoplay

Wann es losgeht, hängt maßgeblich davon ab, ob ihr euch die Standard-Version von Saros kauft, oder ob ihr mehr für die Deluxe-Edition hinblättert. Gebt ihr mehr aus, könnt ihr 48 Stunden früher losspielen und auch den Preload entsprechend früher starten. Hier findet ihr die genauen Daten, die ebenfalls von PS Game Size stammen:

Standard (79,99 Euro): Preload: 23. April Release: 30. April

(79,99 Euro): Deluxe (89,99 Euro): Preload: 21. April Release: 28. April

(89,99 Euro):

Los geht es jeweils um Mitternacht. Ihr könnt also theoretisch direkt einen All-Nighter einlegen, wenn ihr vorbestellt und den Preload angeschmissen habt. Das könnte sich lohnen, zumindest wenn wir den bisherigen Previews Glauben schenken. Laut Dennis ist Saros genau das, was er sich als PlayStation-Fan von Sony wünscht.

Mit einer Downloadgröße von über 83 GB solltet ihr langfristig wahrscheinlich um die 100 GB freien Platz auf eurer PS5-SSD schaffen, um auch für kommende Updates und Downloads gewappnet zu sein. Mehr über das Spiel des Sony-Studios Housemarque (Returnal, Nex Machina, Resogun) findet ihr hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Die Deluxe-Edition von Saros bietet übrigens nicht nur die Möglichkeit, 48 Stunden früher den Download anzuwerfen und zwei Tage vor den Normalsterblichen zu spielen, die keine 10 Extra-Euro ausgeben wollen. Ihr bekommt auch noch ein paar exklusive Rüstungen für die Hauptfigur des Shooters, die anderen PS5-Spielen wie Returnal, God of War, Death Stranding oder Ghost of Yotei nachempfunden sind.

Was sagt ihr zur Downloadgröße und den Preload-Terminen? Hättet ihr gedacht, dass Saros so groß wird?