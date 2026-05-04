Saros - Halcyon finden: Fundorte der seltenen Upgrade-Ressource und genaue Anzahl pro Biom

Im Guide verraten wir euch, wie ihr an das seltene Upgrade-Item gelangt und was es zu beachten gilt.

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Dennis Müller
04.05.2026 | 16:50 Uhr

Wir verraten euch, wo ihr Halcyon findet. Wir verraten euch, wo ihr Halcyon findet.

Wer in Saros stärker werden will, benötigt neben reichlich Übung vor allem zwei Upgrade-Materialien: Lucenit und Halcyon. Während ihr Lucenit in großen Mengen beispielsweise durch das Besiegen von Gegnern erhaltet, schaut es mit dem weit selteneren Halcyon schon anders aus. Hier im Guide wollen wir euch daher erklären, wo ihr die lilafarbene Ressource findet.

Dafür benötigt ihr Halcyon

Halcyon wird in der Panzermatrix (Skilltree) genutzt, um seltene und besonders wertvolle Upgrades für Arjun freizuschalten.

Dazu gehört beispielsweise eine zweite Chance, wenn der Vollstrecker während eines Runs einmalig das Zeitliche segnet. Mit Halcyon werden aber auch die grünen Äther-Drops effektiver bzw. stellen auf einmal mehr Gesundheit her.

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Hier könnt ihr Halcyon finden

Über eine gewisse Menge an Halcyon stolpert ihr beim schlichten Verfolgen der Hauptstory, in dem ihr einfach der Reihe nach die Biome meistert und die in der Luft schwebenden lilafarbenen Orbs einsammelt. Speziell zu Spielbeginn solltet ihr dadurch recht regelmäßig an die Ressource kommen.

Der Metroidvania-Faktor: Halcyon findet ihr aber auch, wenn ihr im Verlauf der Zeit mehr Equipment für Arjun, wie den Greifhaken, freischaltet und so an Orte gelangt, die zuvor noch nicht erreichbar waren. Wollt ihr alle Orbs einsammeln, müsst ihr euch in den Biomen also dementsprechend gut umschauen.

Mit Halcyon könnt ihr auch eure zweite Chance verbessern, bekommt dadurch mehr Gesundheit nach der Wiederbelebung. Mit Halcyon könnt ihr auch eure "zweite Chance" verbessern, bekommt dadurch mehr Gesundheit nach der Wiederbelebung.

Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Methoden, um an Halcyon zu kommen:

  • In roten Monolithen: Zerstört ihr einen der rot schimmernden Steine, habt ihr die Qual der Wahl und müsst euch für eines der beiden Items entscheiden. Darunter Waffen, ab und an aber auch Halcyon
  • In Albtraumsträngen: Während der Runs könnt ihr eine zusätzliche Herausforderung annehmen, die vor allem Arjuns "zweite Chance" wiederherstellt. In den sieben Nightmare Strands könnt ihr als Belohnung auch Halcyon abstauben.
  • Feinde: Durch das Besiegen von sehr starken Gegnern und Bossen könnt ihr ebenfalls an die seltene Ressource kommen.

Hier haben wir übrigens noch ein paar weitere Tipps zu Saros für euch:

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Halcyon ist eine limitierte Ressource

Bei der Halcyon-Suche müsst ihr übrigens beachten, dass ihr in jedem Biom nur eine bestimmte Anzahl des wertvollen Upgrade-Materials finden könnt. Die genaue Anzahl wird euch angezeigt, wenn ihr eines der Portale im Hub öffnet. Hier die exakten Werte:

  • Zerstörte Anhöhe (8)
  • Alte Tiefen (12)
  • Zerstörte Kluft (12)
  • Fauliger Sumpf (20)
  • Entweihte Festung (25)
  • Zuflucht des Akolythen (35)
  • Kathedrale (50)

Habt ihr das Maximum an Halcyon in einer Region gefunden, müsst ihr eure Suche dementsprechend in einem anderen Biom fortsetzen.

Was war für euch das wichtigste Upgrade, das ihr mit Halcyon freigeschaltet habt? Schreibt uns euren Favoriten gerne in die Kommentare.

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