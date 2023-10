Silent Hill Ascension: Start, Uhrzeit und Story - So nehmt ihr an der interaktiven Serie teil

In dieser interaktiven Serie hat das Publikum Mitspracherecht.

Aktuell sind gleich mehrere Silent Hill-Projekte in der Pipeline. Neben den neuen Spielen, beziehungsweise dem Remake zu Teil 2, startet schon sehr bald die interaktive Streaming-Erfahrung Silent Hill: Ascension. In der Halloween-Nacht ist es so weit und wir verraten euch alles, was ihr über die Serie wissen müsst, bei der ihr selbst mitmischen könnt.

Hier kommt ihr direkt zu den Themen, die euch interessieren:

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer ansehen:

1:58 Silent Hill: Ascension - Die neue interaktive Horror-Serie startet pünktlich zu Halloween

Wann startet Silent Hill Ascension?

Die Serie hat in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November Premiere, und zwar um 2 Uhr morgens deutscher Winterzeit.

Premiere, und zwar um deutscher Winterzeit. Neue Szenen erscheinen täglich. Da die USA erst später, nämlich am 5. November, in die Winterzeit wechselt, fällt die Uhrzeit ab dann in Deutschland auf 3 Uhr morgens.

Die Uhrzeit ist für uns ziemlich ungünstig gewählt, aber ihr müsst auch gar nicht zwingend live dabei sein, um die Serie zu schauen und mit abzustimmen.

Wie lang geht die Serie?

Sie soll sich über mehrere Monate ziehen und jeden Tag neue Szenen bieten, beziehungsweise jede Woche eine Episode aus den Szenen.

Wo könnt ihr Silent Hill Ascension schauen?

Für Mobile-Geräte gibt es eine offizielle Streaming-App bei Google Play und im App Store. Ihr bekommt sie also sowohl auf Android als auch auf iOS. Daneben ist es auch möglich, die Serie auf dem PC zu schauen über ascension.com.

Ab wann ist die App verfügbar?

Ihr könnt euch für die Mobile-App aktuell bereits vorab anmelden.

Wie funktioniert Silent Hill Ascension?

Das Konzept der Serie ist, dass die Zuschauer*innen bei wichtigen Entscheidungen innerhalb der Horrorgeschichte abstimmen dürfen. Die Wahl, die dabei mehrheitlich getroffen wird, formt dann den Fortgang der Story und entscheidet über Leben und Tod der Charaktere.

Ihr könnt euch das also vermutlich ganz ähnlich vorstellen wie bei den Supermassive-Spielen, beispielsweise Until Dawn oder das neuere The Quarry; nur logischerweise ohne Gameplay-Passagen.

Müsst ihr live dabei sein?

Nicht unbedingt. Einige Entscheidungen werden bereits im Voraus getroffen, sodass ihr auch außerhalb des Live-Streamings abstimmen könnt (via polygon.com).

Schaltet ihr beispielsweise erst an Tag 3 ein, bekommt ihr zudem einen kurzen Rückblick auf das, was bisher geschehen ist. Außerdem werden die Szenen wöchentlich zu einer 45-minütigen Episode zusammengesetzt.

Um was geht es in der Story?

Die Geschichte spielt in Hope's Junction, Pennsylvania, einer Stadt mit unheilvoller Hintergrundgeschichte. In der Vergangenheit gab es nämlich ein übles Minenunglück, das nicht nur direkt den Beteiligten, sondern auch der Wirtschaft des Ortes geschadet hat.

Die Story soll sich um eine Frau namens Rachel Hernandez drehen, die dafür verantwortlich gemacht wird (via polygon). Gerade, da die Charaktere ständig in Lebensgefahr schweben, soll es zudem mehrere Hauptfiguren geben. Viel mehr wissen wir allerdings bisher noch nicht.

Ist Silent Hill Ascension kostenlos?

Die App scheint kostenlos zu sein, allerdings gibt es den Hinweis auf In-App-Käufe. Wie diese genau aussehen, wissen wir aktuell noch nicht.

Von wem stammt die Serie?

Die Serie wird von Genvide Entertainment umgesetzt, gemeinsam mit Konami Digital Entertainment.

Was sagt ihr zu Ascension: Interessiert euch das Projekt und was erhofft ihr euch davon?