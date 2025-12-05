Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation

Ab sofort könnt ihr mit zwei kostenpflichtigen Möbel-Kits eine Reihe an Spongebob-Items in Die Sims 4 holen. Neben dem Spongebob-Haus-Set gibt es noch das Spongebob-Kinderzimmer-Set für euren virtuellen Nachwuchs.

Beide Sets werden auch als Bundle mit drei exklusiven Items verkauft, allerdings gilt dieses Angebot nur bis zum 3. März 2026.