Läuft gerade Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation
Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation

0 Aufrufe

Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation

Maximilian Franke
05.12.2025 | 12:48 Uhr

Ab sofort könnt ihr mit zwei kostenpflichtigen Möbel-Kits eine Reihe an Spongebob-Items in Die Sims 4 holen. Neben dem Spongebob-Haus-Set gibt es noch das Spongebob-Kinderzimmer-Set für euren virtuellen Nachwuchs.

Beide Sets werden auch als Bundle mit drei exklusiven Items verkauft, allerdings gilt dieses Angebot nur bis zum 3. März 2026.

 
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Die Sims 4
Amazon
Die Sims 4
ab 59,69 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation Video starten   0:31

vor 46 Minuten

Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation
Die Sims 4 Auf ins Abenteuer: Neuer DLC bringt imaginäre Freunde zurück und schickt euch ins Feriencamp Video starten   3:02

04.09.2025

Die Sims 4 Auf ins Abenteuer: Neuer DLC bringt imaginäre Freunde zurück und schickt euch ins Feriencamp
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.385 Videos

Zum Kanal
Die Sims 4

Die Sims 4

Genre: Simulation

Release: 04.09.2014 (PC), 17.11.2017 (PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen Video starten   0:46

vor 2 Tagen

Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen
Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4 Video starten   2   18:13

vor 20 Stunden

Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4
Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da Video starten   2:15

vor 4 Stunden

Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da
Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor Video starten   0:36

vor 2 Tagen

Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor
Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher Video starten   12:35

vor 2 Tagen

Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher
Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin Video starten   2:15

vor einer Stunde

Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation Video starten   0:31

vor 45 Minuten

Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation
Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin Video starten   2:15

vor einer Stunde

Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin
Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da Video starten   2:15

vor 4 Stunden

Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da
Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4 Video starten   2   18:13

vor 20 Stunden

Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4
Call of Duty Black Ops 7: Story-Filmsequenz zur Season 1 des Shooters Video starten   1:25

vor 20 Stunden

Call of Duty Black Ops 7: Story-Filmsequenz zur Season 1 des Shooters
Trailer zeigt Naruto und Sasuke bei epischem Kampf in einer Cyberpunk-Stadt - bei uns gibts das zugehörige Spiel leider nicht Video starten   1:08

vor einem Tag

Trailer zeigt Naruto und Sasuke bei epischem Kampf in einer Cyberpunk-Stadt - bei uns gibt's das zugehörige Spiel leider nicht
Starsand Island: Die Bauernhof-Sim mit Anime-Look erscheint bald auch für Nintendo Switch 2 Video starten   1:22

vor einem Tag

Starsand Island: Die Bauernhof-Sim mit Anime-Look erscheint bald auch für Nintendo Switch 2
Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen Video starten   0:46

vor 2 Tagen

Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen
Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor Video starten   0:36

vor 2 Tagen

Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor
Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher Video starten   12:35

vor 2 Tagen

Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher
Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension Video starten   1:41

vor 2 Tagen

Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension
Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen Video starten   1   36:33

vor 3 Tagen

Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen
mehr anzeigen