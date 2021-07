Skyrim hat kein Erbarmen und tötet Spieler immer wieder in Autosave-Hölle

The Elder Scrolls ist bekannt für Glitches und Fehler, die uns auch Mal einiges an Spielfortschritt kosten können. Dankbarerweise gibt es inzwischen in den meisten Spielen eine Autosave-Funktion, die uns rettet, wenn wir in einem epischen Rollenspiel das zeitliche segnen und längere Zeit nicht gespeichert haben. Reddit-User -Buck65 berichtet von einem Fall, in dem das Feature jedoch komplett nach hinten losgeht.

Was war passiert?

-Buck65 geriet mit seinem Charakter in Skyrim in einen Hinterhalt und wurde von einem Blitzmagier und seinen Schergen niedergemacht. Auch wenn schon länger keine manuelle Speicherung vorgenommen wurde, gibt es ja immer noch den Autosave. Nur das dieser in diesem Fall einen Loop auslöste, aus dem es für -Buck65 kein Entkommen mehr gab, denn das Opfer wurde immer wieder in die selbe Situation geladen, nur um kurzerhand wieder von den Blitzen niedergemacht zu werden.

Aber seht selbst:

Link zum Reddit-Inhalt

Wie konnte es dazu kommen? Skyrim hat die Eigenschaft, die Spieler*innen für kurze Zeit zu lähmen, wenn ein Spielstand geladen wird. Das ist in der Regel kein Problem, da der Autospeicher normalerweise nur anspringt, wenn sich keine Feinde in unmittelbarer Nähe befinden.

Vermutlich handelt es sich hier also um einen der berühmten Skyrim-Glitches. Da der Autosave nicht nur automatisch speichert, sondern auch automatisch lädt, musste -Buck65 das Spiel komplett beenden, um der Hölle zu entkommen.

