Sons of the Forest: Early Access-Release, Systemanforderungen und mehr – Alles zum The Forest-Sequel

The Forest, das unheimliche Survivalspiel, dass euch auf einer von Kannibalen besiedelten Insel abstürzen lässt, bekommt mit Sons of the Forest einen Nachfolger. Der potenzielle kommende Survivalhit geht am 23. Februar auf dem PC in den Early Access. In dieser Übersicht erfahrt ihr alles, was ihr vor dem Zocken wissen müsst.

Early Access-Release

Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass der geplante PC-Release am 23. Februar zwar beibehalten wird, das Spiel zu diesem Zeitpunkt aber erst mal in den Early Access geht. Das war auch beim Vorgänger der Fall, der immer wieder mit neuen Inhalten befüttert wurde.

Grund für die Early Access-Veröffentlichung ist, dass das Team eine Verzögerung vermeiden, aber auch dieses Mal zusätzliche Inhalte nachliefern will.

Systemanforderungen

Was ihr in Sachen PC braucht, um Sons of the Forest zocken zu können, findet sich bereits in der Steambeschreibung des Spiels:

Betriebssystem: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 Prozessor: mindestens: INTEL CORE I5-8400 or AMD RYZEN 3 3300X, empfohlen: INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X

INTEL CORE I5-8400 or AMD RYZEN 3 3300X, INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X Arbeitsspeicher: mindenstens: 12 GB RAM, empfohlen: 16 GB RAM

12 GB RAM, 16 GB RAM Grafik: mindestens: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB or AMD Radeon RX 570 4GB, empfohlen: NVIDIA GeForce 1080Ti or AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB or AMD Radeon RX 570 4GB, NVIDIA GeForce 1080Ti or AMD Radeon RX 5700 XT DirectX: Version 11

Version 11 Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

20 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: SSD (Preferred)

Preis

Was Sons of the Forest kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Der Vorgänger The Forest kostet:

auf Steam aktuell 16,79€

im PlayStation Store 16,99€

Plattformen

In den Early Access geht das Spiel zuerst mal nur auf dem PC. Dass Konsolen-Versionen nachgeliefert werden, wenn der Titel final fertig ist, ist allerdings gut möglich, könnte aber noch dauern.

Der Vorgänger The Forest erschien erst vier Jahre nach dem Early Access-Start auf der PS4.

Koop

Ihr könnt Sons of the Forest komplett alleine spielen, allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, mit sieben weiteren Leuten im Online-Koop zusammen zu zocken.

Lokalen Koop unterstützt Sons of the Forest nicht.

Spielwelt

Wie schon der Vorgänger setzt Sons of the Forest auf eine offene Spielwelt. Diese soll vier Mal größer sein als die letzte und darüber hinaus auch detaillierter.

Es gibt außerdem einen Tag- und Nachtwechsel, bei dem ihr die helle Zeit zum Erkunden nutzt und in der Nacht eure Basis verteidigt.

Änderungen zum Vorgänger

KI-Freund: Sons of the Forest bietet euch einen NPC-Begleiter, der bei typischen Arbeiten wie Holzhacken mit anpackt, aber auch Bedürfnisse habt. Falls ihr Kelvin nicht mit dabei haben wollt, könnt ihr ihn einfach umbringen.

Sons of the Forest bietet euch einen NPC-Begleiter, der bei typischen Arbeiten wie Holzhacken mit anpackt, aber auch Bedürfnisse habt. Falls ihr Kelvin nicht mit dabei haben wollt, könnt ihr ihn einfach umbringen. Schlauere und taktischere Feind-KI

Mehr und verbesserte Animationen beim Crafting

Verbesserte Grafik und abwechslungsreicher gestaltete Welt (via IGN)

1:29 Sons of the Forest: Neuer Trailer zeigt mehr Gameplay zum Sequel des Survival-Hits

Story

Viel ist über die Geschichte noch nicht bekannt, abseits davon, dass sie eine sehr ähnliche Ausgangssituation wie der Vorgänger mitbringt. Erneut sind wir im titelgebenden Wald abgestürzt, müssen überleben und Geheimnisse erkunden.

Was erhofft ihr euch von Sons of the Forest? Werdet ihr euch gleich auf dem PC in den Early Access stürzen oder wartet ihr entweder auf die fertige oder womöglich vielleicht sogar Konsolen-Version?