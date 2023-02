Sons of the Forest erscheint zwar Ende Februar, aber nicht als fertiges Spiel

The Forest-Fans, die sehnsüchtig auf Sons of the Forest warten, haben es nicht leicht. Der Nachfolger des Survival- und Horror-Hits wurde bereits mehrfach verschoben und jetzt ist schon wieder etwas mit dem Release. Aber keine Sorge: Ihr könnt den Titel wie zuletzt geplant noch in diesem Monat endlich ausführlich spielen – nur leider nicht in seiner komplett vollendeten Version.

Sons of the Forest wird zum Glück nicht nochmal verschoben, ist aber trotzdem noch nicht fertig

Release wird Early Access-Launch: Eigentlich sollte es jetzt am 23. Februar endlich soweit sein und der Release der Vollversion erfolgen. Aber daraus wird nichts. Trauern müsst ihr trotzdem nicht: Um Sons of the Forest nicht noch einmal verschieben zu müssen, geht das Spiel am 23. in den Early Access.

"Da gibt es immer noch so viel mehr, was wir hinzufügen wollen: Items, neue Mechaniken, Gameplay-Balance und mehr. Wir wollten aber nicht noch einmal verschieben und haben beschlossen, stattdessen die Community in die andauernde Entwicklung dieses Projekts mit einzubeziehen und unseren 23. Februar-Release beizubehalten, aber stattdessen in den Early Access zu gehen." (via: Steam)

Damit kennen sie sich aus: Während der Vorgänger The Forest eine ganze Weile im Early Access verbracht hat (und davon wohl auch stark profitieren konnte), sollte das bei Sons of the Forest eigentlich anders ablaufen. Jetzt kommt es aber doch so, und es handelt sich dabei um einen guten Kompromiss.

So müssen diejenigen, die es gar nicht mehr erwarten können, sich nicht noch länger gedulden. Stattdessen dürfen sie sich direkt schon einmal ins Vergnügen stürzen und der Release wird nicht komplett gecancelt.

Wer aber stattdessen lieber ein ausgereifteres Produkt spielen will, das fertig und abgerundet ist, kann das ebenfalls bekommen. Nur eben noch ein bisschen später. Mit etwas Glück wird Sons of the Forest so aber sogar noch besser durch das Feedback.

1:56 Im dritten Trailer zu Sons of the Forest sehen wir neue grausige Mutationen

Was ist mit PS5 und Xbox? Sons of the Forest erscheint am 23. Februar erst einmal nur für den PC und jetzt auch erstmal nur als Early Access-Version. Wann der reguläre Launch ansteht und ob auch eine Version für PS5 und Xbox Series S/X kommt, wissen wir noch nicht. Bei The Forest kam später noch eine Konsolenversion, daher sind wir optimistisch.

Wie findet ihr die Lösung, den Release nicht zu verschieben, aber zum Early Access zu machen?