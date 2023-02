Sons of the Forest-Fans sind verliebt und sehen es schon als 'Game of the Year 2023'

Gestern erschien mit Sons of the Forest eines der am meisten erwarteten Spiele auf Steam im Early Access. Der Release des The Forest-Nachfolgers verlief aber nicht gerade reibungslos. Der Ansturm war so groß, dass zeitweise der Steam-Shop in die Knie ging und Käufe nicht möglich waren. Mittlerweile konnten aber genug Spieler*innen in das Survival-Horror-Spiel eintauchen und sich eine erste Meinung bilden. Und der Ersteindruck fällt trotz Early Access-Status sehr positiv aus.

“Game of the Year 2023”

Nachdem gestern Abend zum Launch gegen 19 Uhr der Steam-Shop erst einmal down war, weil einfach zu viele Spieler*innen Sons of the Forest kaufen und laden wollten, stellt sich direkt die Frage: War es das Warten wert? Allem Anschein nach ja, denn schon jetzt zeichnen die gut 14.200 Rezensionen (Stand: 14:00 Uhr) auf Steam ein sehr positives Bild ab. Aber warum genau?

Das fällt positiv auf

Stimmiges Gesamtpaket: Da wäre zum einen die wirklich schick gestaltete Welt, die viele Fans beeindruckt. Ein Steam-User spricht sogar schon vom "Game of the Year 2023". Aber auch der Spielbeginn weiß zu überzeugen (den wir an dieser Stelle nicht spoilern wollen). Außerdem leistet die KI wie in diesem Beispiel gute Arbeit:

Neben den vielen, wie ich finde, super umgesetzten Elementen, ist mir besonders der NPC Begleiter, dessen Trommelfell beim Absturz geplatzt ist, positiv aufgefallen. Er sieht zwar nicht besonders helle aus, aber alles, was man ihm auf seinen ToDo-Zettel schreibt, arbeitet er ohne Probleme und absolut zuverlässig ab. Karemon via Steam

Viel Lob gibt es auch für den noch umfangreicheren Bau-Modus, der "neue Maßstäbe setzt", sowie für das Inventarmanagament. GamePro-Mod Ledis sieht das ähnlich und hat viel Lob für das Spiel übrig:

Ich finde, dass es an jeder Stelle Verbesserungen [zum Vorgänger] gibt. [...] Schon alleine die Inventardecke, die mit Neonröhren ausgestattet ist, um die Materialien zu beleuchten, finde ich großartig. [...] Fühlt sich meiner Meinung nach nicht nach Early-Access an. Ich liebe es!

Das bemängeln Fans noch

Bis es soweit kommt, gilt es dann aber doch noch ein paar Kritikpunkte und Bugs zu beseitigen. Ganz verschont bleibt das Survival-Spiel davon nämlich auch nicht. Beispielsweise sei der Wechsel zwischen Waffen und Werkzeugen über das Inventar einfach zu umständlich. Und selbstredend gibt es bei der KI und Perfomance noch Luft nach oben. Ein großer Wunsch sind außerdem dedizierte Server für den Multiplayer, damit der Spielstand jederzeit für alle ohne Host zugänglich ist.

Für ein Early Access-Spiel, das gerade einmal wenige Stunden verfügbar ist, kann es sich in dem Zustand aber schon wirklich sehen lassen. Damit legt Sons of the Forest trotz kleiner Wehwehchen einen wirklich erfolgreichen Launch hin, was auch die vielen Twitch-Zuschauer*innen beweisen:

Das ist Sons of the Forest

Auch im Sequel zu The Forest stürzen wir mit dem Flugzeug über einer abgelegen Insel ab, auf der sich Kannibalen und eklige Mutanten rumtreiben. Statt aber als Vater nach unserem entführten Sohn zu suchen, dreht sich die Rettungsaktion in der Rolle eines Soldaten dieses Mal um einen vermissten Milliadär.

Das Gameplay-Konzept bleibt seinem Vorgänger dabei treu, wurde allerdings ausgebaut. Wir erkunden die Open World, sammeln Ressourcen, craften Ausrüstung und ziehen Basen hoch, um uns gegen die Wilden im Wald wehren zu können. Dabei müssen wir auch immer Bedürfnisse wie Hunger im Blick behalten.

1:29 Sons of the Forest: Neuer Trailer zeigt mehr Gameplay zum Sequel des Survival-Hits

Sons of the Forest ist am 23. Februar 2023 im Early Access für PC via Steam erschienen. Der Full Release auf PC soll in sechs bis acht Monaten folgen, während mögliche Konsolenversionen bislang noch nicht bestätigt sind. Zumindest die Chancen für einen PlayStation-Release stehen aber nicht schlecht, denn auch der Vorgänger hat es auf PS4 geschafft.

Was haltet ihr bislang von The Forest? Schreibt uns in die Kommentare, was euch gefällt und wo die Entwickler*innen noch dringend nachbessern müssen.