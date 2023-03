Sons of the Forest: Virginia rekrutieren und respawnen lassen

So freundet ihr euch mit der mutierten Frau in Sons of the Forest an.

Virginia ist einer der nützlichsten Charaktere in Sons of the Forest. Allerdings steht sie euch nicht von Anfang an zur Seite. Was ihr tun müsst, um sie zu rekrutieren, wo ihr Kleidung für sie findet und was euch helfen kann, wenn sie verschwunden ist, erklären wir hier.

Virginia finden und sich mit ihr anfreunden

Virginia taucht an keinem festen Ort im Spiel auf, ihr lauft ihr also früher oder später zufällig über den Weg. Um sie als Begleiterin zu bekommen, braucht ihr etwas Geduld, sie muss nämlich erst Vertrauen zu euch fassen. Verstaut dazu etwaigie Waffen in euren Händen mit der G-Taste und lasst sie von sich aus auf euch zukommen statt euch zu nähern. Keine Sorge falls sie davonläuft, Virginia kehrt zu einem späteren Zeitpunkt zurück.

Mit der Zeit fühlt die Mutantin sich in eurer Nähe wohler. Dann bringt sie euch Geschenke in Form von Fischen, Beeren oder Kräutern und tanzt. Sobald sie euch die Geste mit dem Daumen nach oben zeigt, hab ihr sie als Verbündete rekrutiert.

Was tun, wenn ihr auf Virginia geschossen habt? Auch hier müsst ihr euch keine Sorgen machen. Solange Virginia noch lebt, kehrt sie früher oder später zu euch zurück, selbst wenn ihr sie versehentlich verletzt habt.

So nützt euch Virgina

Zwar könnt ihr Virginia keine direkten Befehle geben, dafür sammelt sie von sich aus Materialien und Essen. Außerdem kann sie euch zu interessanten Orten wie Camps führen, wenn sie euch zuwinkt.

Auch im Kampf ist die Mutantin überaus nützlich. Sie kann nämlich eine Pistole und eine zweihändige Waffe wie das Gewehr gleichzeitig tragen. Zwar ist sie anfangs im Gefecht noch ängstlich, mit der Zeit gewinnt sie aber Selbstvertrauen.

Kleidung für Virginia finden

Wenn ihr sie trefft, hat Virginia nur den Badeanzug an, ihr könnt aber drei weitere Outfits für sie finden:

Camo-Outfit : Am Strand im Nordwesten der Karte, in einem Kajak

: Am Strand im Nordwesten der Karte, in einem Kajak Kleid : Im Bunker mit der VIP-Keycard. Folgt dem Weg zur VIP-Schlüsselkarte, sammelt sie ein und geht zurück zur Kreuzung. Biegt hier links ab, öffnet die Sicherheitstür und das Kleid liegt rechts auf einem Sessel.

: Im Bunker mit der VIP-Keycard. Folgt dem Weg zur VIP-Schlüsselkarte, sammelt sie ein und geht zurück zur Kreuzung. Biegt hier links ab, öffnet die Sicherheitstür und das Kleid liegt rechts auf einem Sessel. Trainingsanzug: Im Bunker mit der Gäste-Keycard. Direkt hinter der Sicherheitstür (für die ihr die Wartungsschlüsselkarte braucht) liegt die Kleidung in der Turnhalle.

Hier findet ihr Camo-Outfit (lilaner Kreis), Kleid (gelber Kreis) und Trainingsanzug (blauer Kreis) (Bildquelle: mapgenie.io)

Virginia kommt nicht mehr - was tun?

Einige Spieler*innen berichten, dass Virginia bei ihnen verschwunden ist. Es gibt aber zumindest einige Möglichkeiten, sie zu finden. Ihr solltet sie auf jeden Fall so schnell wie möglich mit einem GPS-Tracker ausstatten, um ihren Standort verfolgen zu können. Einige Fans berichten auch, dass es geholfen hat, sich schlafen zu legen oder das Spiel neu zu starten.

Falls all das nicht hilft, müsst ihr zu hartnäckigeren Mitteln greifen. So ist es durchaus möglich, dass Virginia gestorben ist, ohne das ihr es bemerkt habt. Zum Glück gibt es hier einen Trick, um sie zurückzuholen:

Virginia respawnen: Dieser Trick hilft auch, wenn Virginia einfach irgendwo feststeckt. Ihr könnt nämlich dem Guide oben folgen und stattdessen die Koordinaten beim Wert "Position" von Kelvin kopieren und bei Virginia einfügen. Dann sollte sie beim nächsten Start an der gleichen Stelle wie Kelvin spawnen.