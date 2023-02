Wird Sons of the Forest seinem Hype gerecht, was meint ihr?

Neben Hogwarts Legacy ist Sons of the Forest aktuell das Spiel der Stunde – und das, obwohl es noch gar nicht final erschienen ist. Ende vergangener Woche ist der The Forest-Nachfolger auf Steam in den Early Access gestartet und hat aufgrund des großen Andrangs zum Release unter anderem dafür gesorgt, das die Plattform kurz in die Knie gegangen ist.

Doch nicht nur der Hype ist riesig, auch das Feedback der Fans – "sehr positiv" bei über 50.000 Votes – zum Survival-Spiel kann sich für Entwickler Endnight Games durchaus sehen lassen und veranlasst den ein oder anderen, bereits vom "Game of the Year" zu sprechen.

Wie ist euer Ersteindruck zu Sons of the Forest?

Da seit Release bereits einige Tage und ein ganzes Wochenende vergangen sind, interessiert es uns doch sehr, wie viel Spaß ihr bereits mit Sons of the Forest hattet:

Was gefällt euch, was stört euch?

Verratet uns gern, wodurch es Sons of the Forrest aktuell sowohl im Einzelspieler als auch im Koop schafft, euch vor den PC-Bildschirm zu locken. Was macht der The Forest-Nachfolger besser als viele andere Survival-Spiele?

Da sich das Spiel aber noch frisch in der Early Access-Phase befindet, gibt es sicher auch noch einige Punkte, die verbesserungswürdig sind. Daher würde es uns auch interessieren, an welchen Stellschrauben das Entwicklerteam alsbald beziehungsweise bis zum Release nachjustieren sollten. Schreibt eure Pros und Contras zum Spiel sehr gerne in die Kommentare.

Warum GamePro über Sons of the Forest berichtet

Sons of the Forest ist ein reines PC-Spiel und noch nicht für Konsolen angekündigt. Wir lesen daher vereinzelt in den Kommentaren die Frage "warum berichtet GamePro über ein PC-Spiel?". Hier sei zunächst gesagt, dass GamePro seit einigen Jahren auch vermehrt PC-Inhalte aufgreift, welche die GamePro-Community interessieren.

In der heutigen Zeit erscheinen viele Spiele für mehrere Plattformen, wodurch eine strikte Trennung keinen Sinn mehr ergibt, da auch unserer Leser*innen über die Plattformgrenzen hinweg Interesse an Inhalten von Spielen haben. Bei Sons of the Forest kommt zudem der Punkt hinzu, dass der Vorgänger später auch für Konsolen erschienen ist, wir auch hier einen Port erwarten und ihr selbst als Konsolenspieler*in so frühzeitig über ein wichtiges Spiel informiert werdet. Habt ihr hier aber noch Redebedarf, fragt uns gerne.