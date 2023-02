Sons of the Forest: Alle Keycards finden - so bekommt ihr die Schlüsselkarten und öffnet alle Bunker

Wenn ihr die Story von Sons of the Forest beenden wollt, müsst ihr die Bunker erkunden, die sich unter euren Füßen erstrecken. Allerdings sind die meisten von ihnen verschlossen. Um dort hinein zu kommen, braucht ihr erst einmal drei Keycards. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet.

Schlüsselkarten finden und Bunker öffnen

Diese Voraussetzungen gibt es: Bevor ihr den Bunker mit der ersten Keycard finden könnt, benötigt ihr zuerst einmal die Schaufel, denn der Eingang befindet sich unter der Erde. Wie ihr die Schaufel in Sons of the Forest bekommt, erklären wir euch in einem separaten Guide.

Die Schlüsselkarten befinden sich allesamt im Nordwesten der Map. Ihr könnt die Locations auch als grüne Marker auf eurem GPS-Tracker finden. Aber Achtung, ihr müsst die Schlüsselkarten in einer bestimmten Reihenfolge einsammeln!

Hier findet ihr alle Keycards auf der Karte:

Wartungsschlüsselkarte finden

Voraussetzung: Schaufel

Diese Keycard könnt ihr als erstes erhalten. Begebt euch dazu einfach zu dem auf der Karte oben gelb markierten Kreis. Hier findet ihr eine Grabungsstelle, die ihr mit eurer Schaufel ausheben könnt. Geht anschließend durch die freigelegte Luke und folgt dem Weg, biegt dann bei der ersten Tür rechts ein. Auf einem Tisch neben einem 3D-Drucker liegt die Wartungsschlüsselkarte.

Diese Keycard braucht ihr auch, um das Katana zu finden:

VIP-Schlüsselkarte finden

Voraussetzung: Wartungsschlüsselkarte

Diese Keycard befindet sich an der blau markierten Stelle auf der obigen Karte. Dort findet ihr eine Höhle. Haltet euch hier rechts und bewegt euch abwärts, bis ihr eine weitere Luke findet. Öffnet sie und klettert in den Bunker hinab.

Hier findet ihr rechts eine verschlossene Tür mit einem blau leuchtenden Panel daneben. Nutzt die Wartungsschlüsselkarte, um sie zu öffnen. Folgt dann dem Weg, schwimmt durch die überfluteten Bereiche und nehmt ganz am Ende die Tür auf der linken Seite. Hier kommt ihr zum Sicherheitsbüro. Die Keycard liegt auf dem Tisch bei den Monitoren.

Gäste-Schlüsselkarte finden

Voraussetzung: VIP-Schlüsselkarte

Die letzte Schlüsselkarte findet ihr an der Stelle, die auf der Karte oben lila markiert ist. Dort liegt eine Höhle, in der sich auch der 3D-Drucker befindet. Folgt hier dem Hauptgang, bis ihr zu einer Tür kommt, wo ihr die VIP-Schlüsselkarte braucht. Im neu geöffneten Raum nehmt ihr die Treppe nach oben zur Bar. Die letzte Keycard findet ihr hier am hintersten Ende rechts auf einem Tisch neben einer Leiche.