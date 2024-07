Die Zukunft der PS5 muss im September endlich enthüllt werden

So langsam wird es wirklich Zeit, dass Sony mehr dazu verrät, was uns 2025 und darüber hinaus auf der PS5 erwartet.

Offiziell hat Sony zwar noch gar keinen neuen PlayStation Showcase angekündigt, aber schaut man auf die letzten Jahre, ist eine Show im September überaus wahrscheinlich. Dafür gibt es abseits des üblichen Turnus und erster Leaks auch noch einen weiteren guten Grund: Sony muss nämlich unbedingt Spiele für 2025 ankündigen.

2024 fehlten große Ankündigungen von Sony fast komplett

Schon im Mai gab es erste Gerüchte, dass uns im September ein großer Showcase von Sony erwarten soll. Das hatte zuletzt auch Analyst William R. Aguilar vor ein paar Tagen auf X (ehemals Twitter) mit Bezug auf seine Quellen noch einmal bekräftigt.

Das heißt, uns erwartet demnach nicht nur die "kleine" State of Play, sondern ein großer PlayStation Showcase – auch wenn die Leaks noch kein konkretes Datum verraten.

Das ergibt natürlich Sinn, immerhin hat Sony seit der Einführung der State of Play 2019 fast in jedem Jahr mindestens einen großen PlayStation Showcase abgehalten, der entweder Ende Mai/Anfang Juni oder im September stattgefunden hat. 2024 gab es bisher lediglich die State of Play, daher dürfte Sony für seine nächste Show einige große Ankündigungen im Gepäck haben.

Zwar wissen wir, dass uns mit Concord, Astro Bot und LEGO Horizon Adventures noch einige First-Party-Spiele für 2024 erwarten, 2025 ist allerdings noch ein großes Fragezeichen. Hier ist eigentlich nur bekannt, dass Death Stranding 2 und Ballad of Antara als Konsolen-Exclusives auf die PS5 kommen.

Sony muss jetzt also so langsam wirklich einen Ausblick auf die kommenden Releases für 2025 und darüber hinaus geben. Und das nicht nur für Fans, die sehnsüchtig auf die Ankündigungen großer Blockbuster wie beispielsweise Ghost of Tsushima 2 warten – sondern natürlich auch für die Shareholder. Immerhin geht es dabei auch um die geplanten Einnahmen für das nächste Jahr.

Entsprechend stehen die Chancen sehr gut, dass uns im September tatsächlich noch so einige Ankündigungen erwarten.

Eleen Reinke Natürlich wünsche ich mir, dass Entwicklerstudios die nötige Zeit bekommen, um an ihren Spielen zu arbeiten. Dass Sony aber bislang so wenig Ausblick auf die nähere Zukunft der PS5 gegeben hat, sorgt bei mir dann doch für eine hochgezogene Augenbraue.

Was könnte uns dann bei einem Showcase erwarten?

Spieleentwicklung dauert bekanntlich immer länger, was sicherlich auch einer der Gründe sein dürfte, dass wir dieses Jahr keine neuen Ableger großer First-Party-Franchises bekommen haben – neben der Tatsache, dass Sony inzwischen viele Ressourcen auch für ihre Live-Service-Strategie einsetzt.

Trotzdem würden sich PlayStation-Fans sicherlich zumindest über ein Update zu den aktuellen Projekten der großen First Party-Studios freuen.

Immerhin wissen wir bereits, dass Santa Monica Studio seit einer Weile an einem anderen Projekt als God of War arbeitet, dass bei Studio Bend ein neues Spiel mit Multiplayer in Arbeit ist oder dass Naughty Dog gleich an mehreren Projekten werkelt – Details fehlen aber bislang.

Zuletzt wäre da natürlich auch noch die gemunkelte PS5 Pro. Immerhin ist ihre Existenz schon länger ein offenes Geheimnis, zuletzt hat sogar bereits das erste Spiel Einstellungsoptionen für die Pro bekommen.

Die Konsole würde sich also eigentlich hervorragend für eine Enthüllung bei einem PlayStation Showcase im September eignen – schon die PS4 Pro wurde im September 2016 angekündigt und ist dann passend zum Weihnachtsgeschäft im November des gleichen Jahres auf den Markt gekommen.

Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass Sony die Strategie beibehalten wird. Schließlich ist eine Enthüllung erst kurz vor Release durchaus sinnvoll – so kaufen Nutzer*innen Anfang des Jahres noch die reguläre PS5, statt auf das neue Modell zu warten.

11:39 PSSR statt DLSS auf Unreal Engine 5-Niveau: Alle Fakten & Gerüchte zur PS5 Pro

Auch der recht verlässliche Sony-Leaker Tom Henderson gibt an, dass der Release laut interner Dokumente für November 2024 geplant sein soll und geht deshalb von einer Enthüllung im September aus.

Der Insider gibt zwar zu bedenken, dass Sony zum ersten Mal seit fünf Jahren bei der Tokyo Game Show im September ist, spekuliert aber auch darauf, dass die Enthüllung der Pro schon davor erfolgen könnte.

Ganz gleich, was Sony nun letztlich genau bei ihrem Showcase im September ankündigt – eine State of Play dürfte dafür nicht genug sein. Wir brauchen nämlich ganz dringend große Ankündigungen für 2025.

Welche großen (Spiele-)Ankündigungen könntet ihr euch für September vorstellen?