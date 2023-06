Spider-Man 2-Release auf Summer Game Fest angekündigt

Spider-Man 2 hat endlich einen konkreten Release.

Während uns Sony während des PlayStation Showcase noch auf die Folter gespannt und nur einen groben Release-Zeitraum zu Spider-Man 2 genannt hat, wurde es heute während des Summer Game Fest konkret. Los geht's im Oktober.

Wann erscheint Spider-Man 2 für PS5? Am 20. Oktober könnt ihr euch mit Peter und Miles durch New York schwingen.

Derweil könnt ihr euch hier nochmal das neue Gameplay zum Action-Adventure anschauen:

12:24 Marvel's Spider-Man 2 - Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer

Weitere Infos zu Marvel's Spider Man 2 findet ihr in Kürze hier im Artikel. Alle weiteren Infos zum Summer Game Fest fassen wir für euch im Anschluss an das Event in einem separaten Artikel zusammen.

Alan Wake erscheint am 17. Oktober, Spider-Man 2 am 20. Oktober, auf welches der beiden Spiele freut ihr euch aktuell mehr?