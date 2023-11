Marvel's Spider-Man-Entwickler bestätigt: In Zukunft spielt nicht mehr Peter die Hauptrolle

Peter ist für Insomniac nicht länger die Nummer 1. Miles übernimmt in Zukunft die Hauptrolle.

Achtung: Wir verraten zwar nicht das Ende von Spider-Man 2 an sich, indirekte Spoiler sind in diesem Artikel aber vorhanden.

Ob in den Comics, Filmen oder Spielen: Meist steckt Peter Parker unter dem Spinnenanzug und bekämpft die Bösewichte in New York City. Das hindert Insomniac Games aber nicht daran, ihn in Zukunft etwas kürzer treten zu lassen. In den Spider-Man-Spielen wird er zumindest nicht mehr die Hauptrolle spielen, wie die Entwickler*innen gegenüber Gizmodo bestätigten.

Peter tritt kürzer und überlässt Miles das Spider-Man-Geschäft

Als Spider-Man hat Peter schon viele Verbrechen verhindert und Kriminelle hinter Gitter gebracht. Aber wie lange soll das so weitergehen? Immerhin haben auch Superhelden noch ein Leben abseits der Verbrecherbekämpfung und werden nicht jünger. Warum also nicht den "Spider-Man-Staffelstab" weitergeben, etwa an Miles?!

Genau das hat Insomniac in ihrer Spielereihe vor. Und irgendwie hat es sich ja auch schon angedeutet. Bereits im Spinoff Spider-Man: Miles Morales konnte Peter sich dank Miles eine kleine Auszeit nehmen. Im aktuellen Spider-Man 2 steht ihm der Teenager im schwarz-roten Anzug sogar dauerhaft zur Seite und übernahm so mehr Verantwortung. Zusammen mit dem Ende von Teil 2 dürfte es daher wohl nicht überraschen, dass Miles in Zukunft der Haupt-Spider-Man für Insomniac sein wird.

Brittney Morris und Ben Arfmann erklären die Entscheidung im Interview mit Gizmodo genauer:

Es hat sich einfach sehr natürlich angefühlt und ich glaube wir haben alle erwartet, dass es kommen würde. Für mich zeigt es die beachtliche Weiterentwicklung von Miles.

Das bedeutet aber nicht, dass Peter Parker ganz von der Bildfläche verschwindet. Das Entwicklerteam sprach von einer "Übergabe der Zügel" und nicht davon, das Peter seine Maske ganz an den Nagel hängt und verschwindet. Es ist also theoretisch nach wie vor in kommenden Teilen möglich, dass Peter aktiv mitwirkt. In wie fern er aber als Spider-Man spielbar sein wird, bleibt abzuwarten.

Vielleicht bekommen wir aber an Stelle von Peter einen neuen spielbaren Superhelden, der oder die dieses Mal von Miles angeleitet wird? Eine Post-Credit-Scene als auch die Andeutungen des Teams lässt das zumindest vermuten:

Bis wir mehr darüber erfahren, wieweit Peter noch im nächsten Teil dabei ist und welche Charaktere des Marvel-Universums noch mitmischen, gilt es aber noch in Spider-Man 2 einiges zu entdecken. Das Spiel erschien am 20. Oktober exklusiv für die PS5 und könnte beispielsweise noch einen Crossover-DLC mit Daredevil bekommen. Im oben verlinkten Artikel erklären wir euch, was alles darauf schließen lässt.

Was haltet ihr davon, dass Miles in zukünftigen Spider-Man-Spielen von Insomniac die Hauptrolle übernimmt? Wünscht ihr euch dafür einen weiteren Helden, der mitmischt?