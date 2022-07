Spiele unter 15€: Entdeckt 692 Angebote für PS4 + PS5 im PlayStation Store

Neben den Juli-Angeboten läuft im PlayStation Store gerade noch ein zweiter großer Sale, in dem ihr über 600 Spiele für PS4 und PS5 für jeweils weniger als 15€ bekommt. Die Aktion läuft noch bis 1 Uhr morgens am 21. Juli. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights aufgelistet und erklären kurz, warum und für wen sich der Kauf lohnt. Wenn ihr euch lieber selbst durch die enorm lange Liste de Angebote wühlen wollt, findet ihr diese hier:

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

Mit der Metal Gear Solid 5 Definitive Experience bekommt ihr für nur 3,99€ das Hauptspiel the Phantom Pain, das Prequel Ground Zeroes und alle 46 DLC-Inhalte, darunter zwei neue Missionen und viele Ingame-Gegenstände. Metal Gear Solid 5 hat bei seinem Release vor allem aufgrund des Gameplays Top-Wertungen bekommen. Beim Erledigen der Missionen in den weiten, offenen Gebieten genießen wir eine beeindruckende spielerische Freiheit, was nicht zuletzt an der riesigen Auswahl an Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen liegt. Die Story ist zwar leider etwas langatmig geraten, dafür punktet MGS 5 aber durch ein motivierendes Upgradesystem, das uns unsere eigene Basis aufbauen lässt.

Metro Exodus

Statt nur in finsteren Metro-Tunneln unter Moskau zu sitzen, machen wir uns in Metro Exodus mit dem Zug auf eine Reise quer durch das postapokalyptische Russland. Obwohl es hier und da noch immer finstere Tunnel und Höhlen gibt, in denen die Horror-Atmosphäre der ersten beiden Teile aufkommt, ist Metro Exodus dadurch insgesamt ein etwas anderes Spiel als die Vorgänger. Während wir weite, offene Gebiete in Wäldern, Wüsten und Sumpflandschaften erkunden, um einen nicht allzu gefährlichen Ort zum Leben für unsere kleine Gruppe Überlebender zu finden, erinnert der First Person Shooter eher an Titel wie Fallout oder Stalker. Dazu trägt auch die packende Endzeit-Stimmung bei, die durch die vielen Spuren früherer Bewohner der Regionen entsteht.

EA Family Bundle

Mit dem EA Family Bundle bekommt ihr für nur 3,99€ gleich drei Spiele aus dem Hause Electronic Arts. Der Platformer Unravel lockt vor allem durch seine wunderschöne Grafik und durch seinen niedlichen Protagonisten, das Wollfigürchen Yarny. Der bunte Multiplayer-Shooter Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, in dem Pflanzen und Zombies in Teams gegeneinander antreten, überzeugt vor allem durch seine große Auswahl an Charakterklassen, die sich sehr unterschiedlich spielen. Das Rennspiel Need for Speed wiederum hat zwar einige Schwächen, beispielsweise beim Design der Spielwelt, trotzdem machen die temporeichen Arcade-Rennen noch immer einige Stunden Spaß. Den geringen Preis ist das Bundle somit definitiv wert.

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Syndicate ist das Richtige für alle, die ein traditionelles Assassin’s Creed wollen, das sich noch nicht so weit in Richtung Action-Rollenspiel entwickelt hat wie die jüngeren Teile, das aber trotzdem mehr ist als nur eine Kopie seiner Vorgänger. Das im viktorianischen London angesiedelte Open-World-Actionspiel bringt nämlich auch einige eigene Ideen mit, beispielsweise den Wechsel zwischen einem männlichen und einem weiblichen Hauptcharakter, die Kutschfahrten und den Greifhaken, der das Erklettern hoher Gebäude deutlich erleichtert. Zugleich bleibt noch genügend Raum für das altbekannte Attentäter-Gameplay, das viel Wert auf die bewährten Schleichmechaniken legt.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Im JRPG Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin spielen wir den jungen Oliver, der in eine Fantasy-Welt reisen und dort einen bösen Zauberer und seine Schergen besiegen muss, um seine Mutter zu retten. Dabei helfen ihm sowohl seine Gefährten, die sich ihm unterwegs anschließen, als auch seine magischen Fähigkeiten, die er mit der Zeit entwickelt. Die Kämpfen laufen in einer Mischung aus Echtzeit und Rundentaktik ab. Wir können uns frei bewegen, die Zeit friert jedoch ein, sobald wir eine Aktion wählen. Neben der Geschichte, die in aufwendigen Anime-Zwischensequenzen erzählt wird, sorgt der orchestrale Soundtrack für eine dichte Atmosphäre. Die Remastered-Version bringt deutliche Verbesserungen bei der Grafik und der Performance.

Outlast 2

Das Horrorspiel Outlast 2 bekommt ihr stolze 90 Prozent günstiger und somit für nur noch 2,99€. Wir übernehmen darin abermals die Rolle eines Journalisten. Diesmal sollen wir in einer abgelegenen Gegend in Arizona den mysteriösen Tod einer Frau untersuchen. Dabei geraten wir schnell auf die Spur religiöser Fanatiker, die fortan Jagd auf uns machen. Wie im Vorgänger können wir uns nicht gegen unsere Feinde wehren, sondern nur weglaufen und uns ein Versteck suchen. Unser wichtigstes Hilfsmittel ist dabei unsere Kamera, die wir eigentlich zur Dokumentation der Beweise mitgebracht haben, die uns aber durch ihren Nachtsichtmodus auch bei der Orientierung in der Dunkelheit hilft – zumindest solange wir genügend Batterien haben.

inFamous Second Son

Mit inFamous Second Son bekommt ihr den ersten großen Open-World-Hit der PS4-Generation jetzt für 9,99€. Wir spielen den Native American Delsin Rowe, der eines Tages entdeckt, dass er nicht nur ein Mutant mit Superkräften ist, sondern auch anderen Mutanten ihre Kräfte stehlen kann. Das allerdings ruft die Behörde D.U.P. und deren zwielichtige Chefin auf den Plan, die daraufhin Delsins Stamm angreift. Im Kampf gegen die Behörde haben wir eine Menge spielerischen Freiraum und können entscheiden, ob wir unsere Kräfte rücksichtsvoll oder brutal einsetzen. Je nachdem schalten wir nicht nur unterschiedliche Kräfte frei, sondern verändern auch die Geschichte sowie das Verhalten der Zivilisten uns gegenüber.

Castlevania Anniversary Collection

Mit der Castlevania Anniversary Collection bekommt ihr gleich sieben Klassiker der Reihe, die das Metroidvania-Genre mitbegründet hat. Neben dem typischen vergleichsweise offenen, aber sehr verschachtelten Leveldesign wurde Castlevania auch für das düstere, von Horrorfilmen inspirierte Artdesign berühmt. Grafisch sieht man den Spielen ihr Alter zwar an, aber spielerisch haben sich die Action-Platformer erstaunlich gut gehalten, wenn man davon absieht, dass der Schwierigkeitsgrad mancher Teile nach heutigen Maßstäben enorm hoch ist. Als Bonus gibt es noch das nie zuvor auf Englisch veröffentlichte Spiel Kid Dracula obendrauf, außerdem bekommt ihr noch ein digitales Buch über die Geschichte Castlevanias.

Spiritfarer: Farewell Edition

Der Indie-Überraschungshit Spiritfarer ist eine kreative Mischung aus Aufbauspiel, Jump&Run und Adventure. Als Fährfrau Stella sollen wir die Seelen der Toten ins Jenseits befördern, was schon aufgrund des niedlichen Grafikstils längst nicht so düster wirkt, wie es klingt. Vorher müssen wir für die Toten aber noch verschiedene Aufgaben erfüllen, damit sie loslassen können. Bis wir das geschafft haben, leben sie auf unserem Schiff, weshalb wir dort für Unterkünfte und Verpflegung sorgen müssen. Dazu sammeln wir Ressourcen auf den vielen kleinen Inseln, die wir ansteuern und erkunden können. Hier kommt nicht nur das Platforming ins Spiel, wir führen auch Dialoge mit den Bewohnern und treiben Handel.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Das Anime-Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions bekommt ihr für ein Viertel des normalen Preises, also für 14,99€ statt 59,99€. Falls ihr PS Plus habt, kommt ihr mit 11,99€ noch günstiger weg. Mit vergleichsweise realitätsnahen Sportspielen wie FIFA 22 hat Captain Tsubasa nichts zu tun, und das liegt nicht nur an den spektakulär inszenierten Spezialaktionen mit Blitzen und Zeitlupeneffekten. Das Gameplay ist sehr viel mehr auf Taktik und Ressourcenmanagement als auf Geschicklichkeit angelegt, denn jede Spezialaktion verbraucht Willensstärke. Im Singleplayer stehen außerdem die beiden Story-Kampagnen im Vordergrund, daneben gibt es natürlich einen Multiplayer mit Online-Ligen.