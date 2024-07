13 Spiele wie Animal Crossing: Das sind die besten Alternativen zu Nintendos Dauerbrenner

Wir stellen euch 13 Alternativen zum beliebten Animal Crossing: New Horizons vor.

Animal Crossing: New Horizons ist nicht umsonst eines der beliebtesten und meistverkauften Spiele auf der Nintendo Switch. Die gemütliche Lebenssimulation bietet unheimlich viel zu tun und zu entdecken. Der Release liegt allerdings auch schon über vier Jahre zurück und viele dürften mittlerweile alles gesehen haben, was New Horizons zu bieten hat. Vielleicht wollt ihr aber auch einfach mal etwas Neues ausprobieren oder ein anderes Setting erleben. So oder so stellen wir euch 13 aktuelle Alternativen vor. Viel Spaß!

Disney Dreamlight Valley

1:25 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Mulan und Mushu in euer Dorf

Release: 05.12.2024

05.12.2024 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Disney Dreamlight Valley ist die perfekte Animal Crossing-Alternative für alle Disney-Fans. Ihr könnt Mickey, Donald, Ariel, Stitch, Vaiana und jede Menge andere Charaktere aus verschiedenen Filmen in euer Tal einladen und kleine Aufträge für sie erledigen. Ihr richtet euer Haus ein und durch regelmäßige Updates kommen immer wieder neue Inhalte und Figuren ins Spiel.

My Time at Sandrock

2:00 My Time at Sandrock - Ankündigungs-Trailer der Portia-Fortsetzung - Ankündigungs-Trailer der Portia-Fortsetzung

Release: 25.05.2022

25.05.2022 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

In My Time at Sandrock und dem Vorgänger My Time at Portia müsst ihr kleine Städte wieder aufbauen. Dafür lernt ihr die Bewohner*innen kennen, erledigt Aufträge und baut allerlei Gebäude und Maschinen. Im Vergleich zu Animal Crossing gibt es aber etwas mehr Action und Rollenspiel-Elemente.

Paleo Pines

1:46 Paleo Pines - Das Stardew Valley für Dino-Fans feiert Release

Release: 19.06.2023

19.06.2023 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Das Besondere an Paleo Pines ist eindeutig das Setting des niedlichen Spiels. Überall auf der Insel laufen nämlich freundliche Dinos herum, denen ihr auf eurer Ranch ein neues Zuhause bieten könnt. Quests und andere Aufgaben erledigt ihr dann ganz einfach vom Rücken der süßen Saurier. Auch die menschliche Bevölerung der Insel freut sich schon darauf, euch kennenzulernen.

Cozy Grove

1:08 Cozy Grove-Trailer nimmt euch mit auf eine entspannte Geisterinsel

Release: 08.04.2021

08.04.2021 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Ähnlich wie in Animal Crossing vergeht auch in Cozy Grove die Zeit in Realgeschwindigkeit. Wenn es bei euch Nacht ist, ist es eben auch auf der hübschen Geisterinsel dunkel. Jeden Tag gibt es zudem nur eine handvoll Aufgaben und Ressourcen zum Sammeln, danach müsst ihr bis zum nächsten Tag warten, um neue Aufträge zu meistern.

Was ist mit Stardew Valley?

Das liebenswerte Stardew Valley ist natürlich ebenfalls eine gute Empfehlung für Fans von Animal Crossing. Wir haben uns für diese Liste allerdings dazu entschieden, klassische Farming-Sims auszuklammern, da Landwirtschaft auch in Animal Crossing nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Ooblets

3:34 Ooblets - Die süße Pokémon-Alternative ist endlich für die Switch erschienen - Die süße Pokémon-Alternative ist endlich für die Switch erschienen

Release: 01.09.2022

01.09.2022 Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

Ooblets ist gewissermaßen ein Mix aus Lebens-/Farmingsimulationen und der Monsterjagd aus Pokémon. Statt Obst und Gemüse baut ihr hier nämlich kleine Kreaturen an, die ihr dann in Kämpfen gegeneinander antreten lassen könnt. Dabei werden eure Begleiter stärker und helfen euch auf der Reise durch die offene Welt.

Littlewood

Release: 18.06.2019

18.06.2019 Plattformen: PC, Nintendo Switch

Littlewood schafft es wie kaum ein anderes Spiel, die Stärken von Animal Crossing und Stardew Valley zu vereinen. Neben dem Sammeln von Ressourcen baut ihr hier eine ganze Stadt wieder auf und gebt den vielen Einwohner*innen ein neues Zuhause.

Hokko Life

1:37 Hokko Life - Die Animal Crossing-Alternative startet heute auf allen Plattformen - Die Animal Crossing-Alternative startet heute auf allen Plattformen

Release: 27.09.2022

27.09.2022 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Wenn ihr in Animal Crossing einfach schon alles gesehen, aber trotzdem noch Lust auf das Spielgefühl habt, ist Hokko Life eine sehr gute Alternative. Hier finden sich im Grunde alle Elemente von New Horizons in sehr ähnlicher Form wieder. Einige Bereiche wie die Personalisierung von Möbeln und Deko-Gegenständen sind sogar umfangreicher als beim Vorbild von Nintendo.

Spiritfarer

2:42 Spiritfarer - Launch Trailer - Launch Trailer

Release: 18.08.2020

18.08.2020 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

In Spiritfarer müsst ihr in der Rolle von Fährfrau Stella die Geister der Toten sicher ins Jenseits bringen. Die haben die Form von Tieren und wohnen auf eurer Fähre. Das Schiff könnt ihr Schritt für Schritt erweitern und ausbauen. Im Vergleich zu Animal Crossing nimmt die Hauptgeschichte eine deutlich zentralere Rolle ein.

Spiritfarer

Hello Kitty: Island Adventure

1:38 Die Animal Crossing-Alternative mit Hello Kitty kommt jetzt endlich auch auf Konsolen

Release: 28.07.2023

28.07.2023 Plattformen: iOS

Hello Kitty: Island Adventure ist die Animal Crossing-Alternative für alle Fans der süßen Katze mit der rosafarbenen Schleife. Bisher ist der Titel leider nur für Mobilgeräte verfügbar, Anfang 2025 soll er aber auch auf den PC und die Switch kommen.

Tamagotchi Adventure Kingdom

Release: 04.01.2024

04.01.2024 Plattformen: iOS

Auch Tamagotchi Adventure Kingdom ist bisher nur über Apples iOS verfügbar. Der niedliche Mobile-Titel schickt euch in die Welt der Tamagotchi, die aber glücklicherweise nicht mehr ganz so abhängig von euch sind wie früher. Ihr erledigt kleine Aufträge, sammelt Ressourcen und kleidet euer Tamagotchi neu ein.

A Short Hike

1:23 A Short Hike - Ausgezeichnetes Indie-Spiel ab heute auch auf Switch verfügbar - Ausgezeichnetes Indie-Spiel ab heute auch auf Switch verfügbar

Release: 05.05.2019

05.05.2019 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Rein spielerisch hat A Short Hike nur wenig mit Animal Crossing gemein. Im Spiel erkundet ihr eine malerische Welt in eurem eigenen Tempo. Ihr könnt angeln, Geheimnisse entdecken und einige niedliche Tiere treffen. A Short Hike ist perfekt, wenn ihr euch einfach zwischendruch entspannen möchtet.

Fae Farm

1:50 Fae Farm-Trailer zeigt euch, wie ihr vom Farmer zur süßen Fee mit Flügeln und Zauberstab werdet

Release: 08.09.2023

08.09.2023 Plattformen: PC, Nintendo Switch

Fae Farm erinnert von seiner Ausgangslage her eher an Stardew Valley. Ihr bezieht einen heruntergekommenen Bauernhof, erkundet die Welt und lernt andere Personen kennen. Da ihr als Fee aber über magische Kräfte verfügt, ist die Gartenarbeit deutlich weniger mühsam als bei anderen Farming-Sims. So bleibt mehr Zeit zum Erkunden und Freundschaften schließen.

Lil Gator Game

1:32 Lil Gator Game: Trailer zum niedlichen Krokodil-Adventure

Release: 14.12.2022

14.12.2022 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Auch Lil Gator Game ist streng genommen keine echte Alternative zu Animal Crossing. Wenn ihr aber ein Herz für bunte Welten und niedliche Tier-Bewohner*innen habt, ist das lustige Krokodil-Adventure trotzdem einen Blick wert. Hier geht es vor allem darum, Spaß zu haben und neue Dinge auszuprobieren.

Ist bei den vorgestellten Spielen etwas für euch dabei? Welche Animal Crossing-Alternativen könnt ihr sonst noch empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!