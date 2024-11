Stalker 2 - Release, Game Pass, Gameplay und mehr - Alle wichtigen Infos zum Open World-Shooter im Überblick

Hier sind alle wichtigen Infos vor dem Release von Stalker 2.

Nur noch wenige Tage trennen uns vom Xbox Series X/S- und PC-Release des mehrmals verschobenen Endzeit-Shooters Stalker 2 aka S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. In diesem Artikel wappnen wir euch für's postapokalyptische Ballern in der Sperrzone Tschernobyls und fassen alle wichtigen Infos zum Release, Preload, Game Pass und mehr für euch zusammen.

Release: Wann erscheint Stalker 2?

Stalker 2: Heart of Chornobyl erscheint am 20. November 2024

Plattformen: Das Spiel kommt für Xbox Series X/S und den PC

Das Spiel kommt für Xbox Series X/S und den PC Preis: knapp 60 Euro

Gibt es eine PS5-Version? Nein, das Spiel erscheint erstmal nur für Xbox und PC. Ob eine PS5-Version in Zukunft folgen wird, ist bislang unklar.

Gold-Status erreicht: Der bevorstehende Release dürfte viele Shooter-Fans freuen, denn Stalker 2 hat eine lange Verschiebungsgeschichte hinter sich. Erst vor wenigen Tagen gab das Entwicklerstudio GSC Game World bekannt, dass Stalker 2 nun endlich den Gold-Status erreicht hat. Einem Release am 20. November steht damit nichts mehr im Wege.

Den aktuellen Trailer zum Endzeit-Shooter seht ihr hier:

0:49 Gold-Status erreicht: Stalker 2-Release steht nach jahrelanger schwerer Entwicklung

Kommt Stalker 2 in den Game Pass?

Um es kurz zu machen: Ja, Stalker 2 landet zum Release am 20. November direkt im Game Pass für Xbox Series X/S und den PC. Habt ihr ein Abo, könnt ihr den Titel also ohne weitere Zusatzkosten zocken.

Alle Infos zum Game Pass-Abo findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Übersicht:

Gibt es einen Preload?

Ja, ihr könnt das Spiel ab sofort auf der Xbox und im Game Pass auf PC preloaden beziehungsweise vorab downloaden. Der Steam-Preload ist bislang noch nicht gestartet.

Für den Shooter müsst ihr euch allerdings ordentlich Platz freiräumen. Die Downloadgröße fällt riesig aus:

Downloadgröße: 146.58 GB auf Xbox Series X/S

Gameplay - Wie spielt sich Stalker 2?

Stalker 2 steckt uns in die Kluft eines Kopfgeldjägers. Wir machen uns auf in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl und kämpfen in einer weitläufigen Open World mit Maschinengewehr, Schrotflinte und Co. gegen Monster, Anomalien und menschliche Feinde.

Insbesondere Freiheit und Erkundung spielen in Stalker 2 eine große Rolle: Wir dürfen die riesige, aus 20 nahtlos aneinander knüpfenden Gebieten bestehende Spielwelt (bis auf wenige Ausnahmen) zu jeder Zeit frei erkunden.

Mehr Infos zum Gameplay bekommt ihr in unserem Preview-Video:

12:50 Wenn Stalker 2 das Niveau halten kann, wird es ein Hit

Stalker 2 auf PC - Was sind die Systemanforderungen?

Alles zu den Systemanforderungen fassen wir in diesem ausführlichen Artikel für euch zusammen:

Mehr zum Thema Stalker 2: Finale Systemanforderungen sind bekannt und ihr braucht einen stärkeren PC als bisher gedacht von Kevin Itzinger

Ihr solltet beachten, dass Stalker 2 einen leistungsfähigeren PC erfordert, als zuvor von den Entwickler*innen angegeben wurde. Die finalen System Requirements lauten wie folgt:

Minimum Systemanforderungen (1080p, 30fps)

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit Prozessor: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-7700K

AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-7700K Arbeitsspeicher: 16 GByte RAM

16 GByte RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX 580 (8,0 GByte) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (6,0 GByte)

AMD Radeon RX 580 (8,0 GByte) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (6,0 GByte) Speicherplatz: 150 GByte

Empfohlene Systemanforderungen (1440p, 60fps)

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit Prozessor : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7 11700K

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7 11700K Arbeitsspeicher: 32 GByte RAM

32 GByte RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA Geforce RTX 4070 / NVIDIA Geforce GTX 3070 Ti

AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA Geforce RTX 4070 / NVIDIA Geforce GTX 3070 Ti Speicherplatz: 150 GByte

