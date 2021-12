Star Wars Eclipse angekündigt: Neues Spiel von Quantic Dream ist offiziell

Vor ein paar Monaten geisterte es noch durch die Gerüchteküche, jetzt ist Star Wars Eclipse auf den Game Awards offiziell angekündigt worden. Der Titel entsteht bei Quantic Dream, die zuvor unter anderem für Heavy Rain und Detroit: Become Human verantwortlich zeichneten, in Zusammenarbeit mit LucasFilm. Aktuell befindet sich der Titel noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Dementsprechend nichtssagend war auch der erste Trailer, der präsentiert wurde. Er zeigt diverse Planeten und Impressionen von deren Bewohnern. Außerdem sind auch Dogfights im All zu sehen, Aussagen bezüglich des Gameplay lassen darauf sich basierend aber noch nicht treffen.

Vermeintliche Infos schon vor ein paar Wochen

Geheim war der Titel indes nicht: Bereits vor ein paar Wochen plauderte Insider Jeff Grubb in einem Podcast über erste Details, die ihm zum Titel zugespielt worden waren. Demnach soll Eclipse zur Zeit der Ära der Hohen Republik spielen, in der die Galaktische Republik und der Jedi-Orden ihre besten Zeiten feierten. Die Zeit liegt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Die dunkle Bedrohung und 800 Jahre nach dem Fall der Alten Republik.

Einen Release-Zeitraum für Star Wars Eclipse gibt es ebenso wenig wie Infos zu den Plattformen, auf denen der Titel erscheinen soll.