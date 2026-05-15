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Emberville in 47 Sekunden: Das düstere Indie-Games kombiniert Diablo mit Stardew Valley!

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Emberville in 47 Sekunden: Das düstere Indie-Games kombiniert Diablo mit Stardew Valley!

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Irina Humennik, Maximilian Franke
15.05.2026 | 16:13 Uhr

Emberville möchte die Brücke zwischen düsteren Metzeleien aus der Top-Down-Perspektive und – na klar – Stardew Valley schlagen! Während in den meisten Farming Sims nämlich Ruhe und Frieden das vorherrschende Dogma sind, müsst ihr hier euren Hof gegen fiese Monster verteidigen, die sich in Dungeons unter dem Dorf verstecken.

In diesem Video fassen wir euch kurz und knapp zusammen, was euch in Emberville erwartet, bevor es im Herbst 2026 erscheinen soll.

Das Projekt ist nur eines von gleich mehreren anstehenden Spielen, die dem derzeit beliebten Cozy-Games-Muster einen dunklen Twist verleihen. Falls euch der Mix aus friedlich und finster anspricht, könnt ihr etwas noch einen Blick auf Grave Seasons oder Crop werfen.

Was denkt ihr: Schaut ihr in Emberville mal rein und was haltet ihr von dem Genre-Mix, der offenbar gerade häufiger umgesetzt wird?
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