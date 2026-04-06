Stardew Valley-Fan schläft 1000 Jahre im Spiel - die Farm ist voller Steineulen und Meteoriten und sein Controller hat jetzt Stick-Drift

Ein Stardew Valley-Fan hat seine Switch drei Wochen lang gequält, um das Jahr 1000 zu erreichen.

Jonas Herrmann
06.04.2026 | 12:00 Uhr

Dieser User dürfte immerhin ausgeschlagen sein. (Bild: Holozard auf Reddit) Dieser User dürfte immerhin ausgeschlagen sein. (Bild: Holozard auf Reddit)

Stardew Valley ist gewissermaßen der Inbegriff eines "Endlosspiels". Es gibt kein wirkliches Ende und theoretisch können wir bis in alle Ewigkeit an unserer Farm arbeiten. Ein Fan hat nun ein Experiment durchgeführt und dafür satte 1000 Jahre im Spiel verschlafen.

Ein komplettes Millenium im Reich der Träume

Falls euch diese Geschichte bekannt vorkommt, dann dürfte das daran liegen, dass derselbe Fan schon im Januar 2026 ein ganz ähnliches Experiment vorgestellt hat. Dabei hatte er allerdings "nur" 100 Jahre schlafend verbracht.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Die Erfahrung hat dem Reddit-User "Holozard" aber offenbar nicht gereicht. In einem neuen Post erzählt er nämlich, dass er das Experiment mal eben verzehnfacht hat. Seine Nintendo Switch war dafür satte drei Wochen im Dauerbetrieb, wobei sie auch gleich neunmal abgestürzt ist.

Natürlich hat er nicht die komplette Zeit selbst gespielt. Stattdessen hat er einen Controller mit einem Turbo-Button, der dauerhaft die "A"-Taste drückt, und ein Haargummi genutzt, um nach dem Aufwachen direkt wieder nach rechts ins Bett zu laufen.

Den Post findet ihr hier:

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Der Controller hat dadurch zwar "furchtbaren Stick-Drift" erlitten, aber das ist es dem User wert. Seine Farm ist nach den 1000 Jahren natürlich komplett überwuchert. Auffällig ist vor allem, dass überall riesige Pilze gewachsen sind.

Laut dem User haben ihm all die Pilze knapp eine halbe Million Geld eingebracht. Er hat aber auch drei komplette Jahreszeiten gebraucht, um all die Bäume zu fällen und ein Bild der unzähligen Steineulen und Meteoriten zu machen, die in der Zwischenzeit auf der Farm gelandet sind.

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Bei den Steineulen und Meteoriten handelt es sich um zufällige Ereignisse. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei eine Steineule auf der Farm auftaucht, liegt bei nur 0,5 Prozent. Bei den Meteoriten liegt die Wahrscheinlichkeit immerhin bei einem Prozent. Die Farm ist komplett davon übersät.

Die Hühner des Users haben die lange Zeit übrigens überstanden. Laut dem Spiel sind sie in der Zwischenzeit aber ziemlich dünn geworden und auch nicht besonders gut auf den User zu sprechen. Wer kann es ihnen verdenken.

Habt ihr überhaupt schonmal einen Meteoriten oder eine Steineule auf eurer Farm gefunden?

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Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

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