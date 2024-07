Stardew Valley-Fan baut seine Farm in super realistischer Unreal Engine 5-Grafik nach und das sieht so fantastisch aus, dass wir sofort dort einziehen wollen!

Durch die realistischen Bäume fühlen wir uns wie mitten im Wald. Dadurch spüren wir die Abgeschiedenheit von Pelikan Stadt erst recht. (Bild: Reddit / stopfootage)

Vor nicht allzu langer Zeit hat euch Kollegin Samara gezeigt, wie sich Stardew Valley seit dem ersten Trailer aus dem Jahr 2012 bis zum Release im Jahr 2016 verändert hat. Nun tritt jemand anderes als ConcernedApe in die kreativen Fußstapfen und bastelt die eigene Farm in der dreidimensionalen Unreal Engine 5 nach.

Stardew Valley in der Unreal Engine 5 sieht bezaubernd aus

Ohne große Umschweife möchten wir euch die schöne UE5-Farm von “stopfootage“ zeigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zu sehen ist das typische Farmgebäude, das wir üblicherweise bewohnen, der eigene Teich sowie ein kleiner, eingezäunter Bereich. Die Licht- und Schatteneffekte sind beeindruckend und genauso schön wie die Blätter, die regelmäßig durchs Bild wehen.

Das Video wurde von “stopfootage“ gerendert, damit die Animation noch ein bisschen flüssiger aussieht. Ein zweites Video, in dem ihr das Farmgebäude aus einem anderen Winkel und die Versandkiste erstmals aus der Nähe sehen könnt, gibt es mittlerweile ebenfalls.

In den Kommentaren erfahren wir ein bisschen mehr über das Projekt. So schreibt “stopfootage“, dass die Bäume, Steine und das Gras von Megascans seien, das es kostenlos mit der Unreal Engine 5 gäbe. Den Rest habe “stopfootage“ mit der Grafiksoftware Blender selbst gebaut.

Weiter wolle “stopfootage“ noch den Strand aus Pelikan Stadt sowie den kleinen Laden des Fischers Willy nachbauen. Beim Rest der Karte ist sich “stopfootage“ bei der vielen Arbeit noch unsicher, behält sich die Idee jedoch im Gedächtnis, falls er oder sie in Zukunft an einen besseren PC kommt.

Übrigens ist das nicht das erste Projekt dieser Art von “stopfootage“. Auf Instagram findet ihr noch mehr Bilder dieser Art.

Hier könnt ihr euch als Gegensatz nochmals den ersten Trailer von Stardew Valley aus dem Jahr 2012 anschauen, der um einiges rustikaler als die UE5-Version oder auch das aktuelle Spiel wirkt:

1:54 Stardew Valley-Trailer aus dem Jahr 2012 zeigt eine alte Version des Spiels

Nun möchten wir uns anschauen, was die Community zum Video von “stopfootage“ sagt. “Sightshade“ bringt uns mit dem Kommentar zum schmunzeln, dass es sich beim Video um geleakte Inhalte aus dem 1.7er-Update handelt.

Ähnlich humorvoll ist auch “luckybarrel“ mit dem Kommentar, das unglaubliche Talent von “stopfootage“ erst anzuerkennen, wenn “stopfootage“ Harvey in seinem Speedo-Badeanzug am Strand nachgebaut habe. “stopfootage“ gibt sich jedoch geschlagen und schreibt, Harveys Attraktivität nicht in realistischer Grafik nachbauen zu können.

Der Kommentar von “sarilysims“ lässt uns hingegen träumen: Sie stellt die Frage, ob wir uns ein Stardew Valley in VR vorstellen können. Für manche Leute scheint dies eher wie ein Albtraum. So fragt sich “nad_frag“, wieso das ganze Horror-Vibes habe, während “Raaabbit_v2“ sich die Gegner in den Minen in der Grafik unglaublich gruselig vorstellt.

An der Stelle wollen wir jedoch die GamePro-Community fragen: Was würdet ihr von einem Stardew Valley in realistischer Grafik halten?