"Ich bin so unendlich glücklich" - Stardew Valley-Mod fügt Rollstuhl ein und die Community macht Verbesserungsvorschläge

Die Mod Mobility Valley für Stardew Valley macht Rollstühle möglich.

Stardew Valley kann auf dem PC durch Mods teilweise extrem stark verändert werden. Manche Fan-Inhalte bauen das Spiel komplett um, andere sind wesentlich kleiner, können aber trotzdem einen großen Einfluss haben. Dazu gehört auch Mobility Valley von sneakyham (via Nexusmods), die Rollstühle für die Spielfigur ins Spiel bringt macht.

Kleine Mod mit großer Wirkung

Aufmerksam geworden sind wir auf die Mod durch einen Post von Userin Maddylynne_Echo. Als Rollstuhlfahrerin verleiht sie ihrer Freude auf Reddit Ausdruck und steckt über 13.000 andere Fans mit ihrem Enthusiasmus an.

“Ich habe noch nie einen Charakter gespielt, der wie ich ist. Die Freude, die ich fühle, ist unvergleichlich. Ich hoffe, ihr mögt die Mod genauso wie ich!“

Mobility Valley befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase. Die Mod ist also noch nicht fertig, kann aber trotzdem bereits installiert werden. Ihr passt damit lediglich das Aussehen eurer Figur an, spielerisch verändert sich nichts.

In Zukunft möchte sneakyham noch weitere Optionen wie Krücken, Gehstöcke, Rollatoren, Roller und andere Gehhilfen einbauen. Geplant sind außerdem Einstellungen dafür, welches Bein gestützt werden soll und unterschiedliche Gangarten stehen ebenfalls auf der Liste.

Viel Potenzial für weitere Mods

Das ist natürlich eine super Sache, macht allerdings auf eine ganze Reihe an Folgeproblemen aufmerksam, denn durchgehend rollstuhlgerecht ist die Welt von Stardew Valley nicht – obwohl mit George sogar einer der NPCs auf das Hilfsmittel angewiesen ist.

Das fängt schon beim Haus auf dem Hof an, das nur über eine kleine Treppe betretbar ist. Hier würde sich eine veränderte Version mit einer Rampe anbieten. An anderen Stellen in der Spielwelt wären auch kleine Fahrstühle denkbar, um steile Abhänge oder Treppen zu überwinden.

Beim Arbeiten in der Mine zeichnet sich ein ähnliches Problem ab, da sich die Spielfigur in der Standard-Version über Leitern in tiefere Stockwerke bewegt. In diesem Fall wären Rampen oder Seile angemessener, genau wie an allen anderen Stellen, an denen Leitern verbaut sind.

Dazu kommen kleine Details, wie dass die Spielfigur Fußspuren im Sand zurücklässt oder Schrittgeräusche macht, die im Idealfall noch mit Reifenspuren bzw. entsprechenden Sounds getauscht werden könnten.

An der Spielbarkeit von Mobility Valley ändert das alles aber nichts. Ihr könnt im Rollstuhl nämlich alle Funktionen wie gewohnt nutzen. Das gilt auch für das Reiten auf Pferden, wie Maddylynne_Echo berichtet. Beim Aufsatteln verlässt die Spielfigur den Rollstuhl und ist sofort einsatzbereit.

Praktisch ist, dass ihr eure Spielfigur auch für bestehende Speicherstände anpassen könnt. Ihr müsst also nicht zwingend eine neue Farm anlegen, sondern könnt direkt da weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

Laut Mod-Entwickler sneakyham gibt es allerdings noch Probleme bei der Kompatibilität mit größeren Mods wie Stardew Valley Expanded, Ridgeside Village oder East Scarp. Das soll allerdings mit zukünftigen Updates behoben werden.

Was denkt ihr: Spielt ihr Stardew Valley mit Mods und wenn ja, welche habt ihr installiert?