Stardew Valley-Fan lässt sich von allen NPCs scheiden und legt fiesen 'Trophäen-Raum' an

Die meisten von uns spielen Stardew Valley, um zu entspannen und die ländliche Idylle zu genießen. Nun, das trifft nicht auf alle Fans zu. Gerade, wer bereits mit allen Inhalten durch ist, muss sich eigene Herausforderungen ausdenken – und die entsprechen eben nicht immer dem vorgesehenen Spielkonzept. Das gilt vor allem für die Challenge, von der wir euch hier berichten möchten.

Fiese Challenge-Idee für Herzensbrecher

Darum geht es: Dass sich Spielerinnen und Spieler eigene Challenges ausdenken, wenn sie alle vorgegebenen Inhalte abgehakt haben, ist nichts Ungewöhnliches. Auf Reddit berichtet jedoch ein Stardew Valley-Fan von einer Idee, die komplett mit der heilen Welt des Spiels bricht.

Alarmed-Stage-7066 berichtet davon, einen "Scheide dich von allen-Spielstand" zu besitzen. Dazu schreibt der Stardew Valley-Fan:

Tschüss Shane, Alex, du bist der Nächste.

Aber damit nicht genug. Das Ziel auf diesem Spielstand ist es, alle verfügbaren Charaktere zu heiraten und sich dann wieder scheiden zu lassen. Klingt nach einem diabolischen Plan? Es wird aber noch besser.

Trophäen-Raum: Um an all die gebrochenen Herzen zu erinnern, legt der Stardew Valley-Fan nämlich eigens einen Trophäen-Raum an. In diesem legt Alarmed-Stage-7066 Geschenke ab, die die Opfer lieben. Auf dem Bild sind beispielsweise eine Peperoni und eine Erdbeere zu sehen. Erinnerungen an jede gescheiterte Ehe.

Was ein bisschen nach einer fragwürdigen Trophäensammlung klingt, war die Idee von Alarmed-Stage-7066s 13-jähriger Tochter. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm, wie der Stardew Valley-Fan in einem Kommentar zugibt.

Community ist begeistert

In den Kommentaren zeigen sich andere Fans angetan von der Idee. SapphireClawe schreibt beispielsweise:

Ich werde das auch machen. Danke für die Idee.

Damit ist SapphireClawe nicht die einzige Person, die nun auch Lust auf eine Scheidungs-Challenge hat. Andere Fans feiern die Idee, einen Trophäen-Raum anzulegen, während weitere Personen darüber diskutieren, wer den Herzschmerz am meisten und am wenigsten verdient hat.

Was haltet ihr von dieser Challenge? Ist das auch was für euch?