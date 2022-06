Starfield lässt uns offenbar auch die Erde und den Mars erkunden

Bethesda hat endlich haufenweise Starfield-Gameplay gezeigt. Das wird jetzt natürlich von aufmerksamen Fans analysiert und die haben eine interessante Entdeckung zu vermelden: Es sieht ganz danach aus, als könnten wir im neuen Mammut-RPG auch unser Sonnensystem aka Sol besuchen. Was wiederum bedeuten müsste, dass wir auch auf dem Planeten Erde landen können. Außerdem wurde wohl schon etwas Gameplay vom Mars gezeigt, komplett mit einem echten Rover, der dort gestrandet ist.

Starfield schickt uns wahrscheinlich auch auf die Erde und den Mars

Darum geht's: Beim Xbox- und Bethesda-Showcase wurde vorgestern endlich richtig viel Gameplay von Starfield präsentiert. Gleichzeitig haben die Menschen hinter dem Spiel haufenweise Informationen verraten. Wir wissen zum Beispiel, dass wir über 1.000 Planeten erkunden können sollen. Einer davon dürfte die Erde sein.

Hier könnt ihr euch das neue Starfield-Gameplay ansehen:

Ist das der Mars? Anscheinend können wir in Starfield auch den Mars besuchen. Dort stoßen wir dann wohl sogar auf die NASA-Roboter, die vor vielen Hundert Jahren losgeschickt wurden, um den roten Planeten zu erkunden. Beides wurde offenbar schon im Gameplay-Video gezeigt: Der halb im Sand verborgene Roboter dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der sogenannte Opportunity-Rover sein (via: Reddit).

Sonnensystem bestätigt: Gleichzeitig passt dazu natürlich sehr gut, dass auch unser Sonnensystem im Spiel zu sein scheint. Zumindest ist auf der im Gameplay gezeigten Map eindeutig Sol zu sehen. Allem Anschein nach können wir also auch in unser echtes Sonnensystem reisen.

Dann auch die Erde? Wenn wir das konsequent zu Ende denken, würde es bedeuten, dass wir in Starfield auch die Erde besuchen können. Wie die allerdings im Jahr 2330 aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Ich persönlich würde auf eine durch die Klimakatastrophe unbewohnbar gemachte Einöde tippen – oder eine Welt, die durch den Einsatz von Atomwaffen zur verstrahlten Wüste wurde. Alles andere wäre irgendwie unrealistisch.

Wann erscheint Starfield? Eigentlich sollte das neue große Bethesda-RPG am 11.11.22 erscheinen. Aber daraus wird jetzt doch nichts und der ambitionierte Open World-Titel wurde auf 2023 verschoben. Einen genauer eingegrenzten Zeitraum gibt es leider noch nicht, aber Ende des Jahres wirkt am wahrscheinlichsten.

Freut ihr euch drauf, dann auch die Erde und den Mars zu erkunden? Was glaubt ihr, wie die Erde in Starfield aussieht?