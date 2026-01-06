Vor über 10 Jahren entwickelte ConcernedApe seinen Mega-Hit Stardew Valley mit einem kostenlosen Tool, jetzt finanziert er das Projekt mit, damit es alle weiter nutzen können

ConcernedApe unterstützt jetzt finanziell das Entwicklertool, mit dem er Stardew Valley gebaut hat.

Als Eric Barone aka ConcernedApe anfingt an Stardew Valley zu arbeiten, backte der Solo-Dev mit ganz kleinen Brötchen, bis die Farm-Sim 2016 erschien. Neben einem behilfsmäßig zusammengebauten Schreibtisch nutzte er zum Programmieren ein kostenloses Tool und wurde mit dem großen Erfolg seiner Farming Sim reich. Nun greift er dem Projekt unter die Arme.

ConcernedApe unterstützt das Tool, das ihm seinen Erfolg ermöglichte

Konkret geht es um MonoGame. Die Open Source-Software ermöglicht es 2D-Spiele plattformübergreifend zu entwickeln. Laut der offiziellen Website wurden bereits “tausende” Spiele und andere Programme damit umgesetzt, darunter auch namenhafte Vertreter wie Bastion, Celeste oder Terraria.

Auch Stardew Valley basiert auf dem C# Framework und hat seinen Erfolg dementsprechend nicht zuletzt dem kostenlosen Tool zu verdanken. Das ist offensichtlich auch ConcernedApe bewusst, der nun einmalig 125.000 US-Dollar an das Projekt gespendet hat. Darüber hinaus will er zukünftig jeden Monat Unterstützung leisten.

MonoGame ist als Non-Profit-Organisation von Spenden abhängig. Dementsprechend sind prominente Supporter wie ConcernedApe eine sehr gute Nachricht für das Team, das sich in einem öffentlichen Statement dafür bedankt.

ConcernedApe bleibt seinem Image treu

Über die Ankündigung freuen sich auch viele Stardew Valley-Fans, selbst ohne Programmier-Hintergrund. Barone genießt einen sehr guten Ruf in der Community, was vor allem durch sein meist bescheidenes Auftreten zu erklären ist.

So hat er in der Vergangenheit mehrfach betont, dass es niemals kostenpflichtige Updates für seine Spiele geben soll. Auch für Kooperationen mit anderen Titeln, wie zuletzt etwa Infinity Nikki, habe er nie Geld angenommen.

“ConcernedApe ist für mich wirklich ein helles Licht in der Gaming-Industrie. Ein Beispiel für unglaublichen Erfolg als Belohnung für aufrichtige Liebe zu einem Projekt und seiner Community”

Dieser beliebte Kommentar aus einem aktuellen Reddit-Post zur MonoGame-Spende zeigt, welches positive Bild der Entwickler bei vielen Fans durch sein Auftreten hinterlässt (via Reddit).

MonoGame ist für viele Indie-Spiele eine große und noch dazu kostenlose Hilfe. Mit der zusätzlichen Unterstützung dürfte dafür gesorgt werden, dass das Tool auch in absehbarer Zukunft vielen Devs ermöglichen wird, ihr eigenes Spiel zu entwickeln.

Vielleicht gelingt einigen davon sogar der große Durchbruch, wie es u.a. Stardew Valley geschafft hat. Die Farming Sim verkaufte sich bereits über 42 Millionen Mal und spielt damit wirklich ganz oben mit. Vor kurzem erschien eine neue Version für Nintendo Switch 2.

Diese Form der Dankbarkeit ist nicht das erste Mal aufgetreten. Auch andere erfolgreiche Indie-Studios haben MonoGame bereits finanziell unterstützt, darunter etwa Re-Logic, das mit Terraria ebenfalls einen echten Hit landen konnte (via MonoGame).

Die Geschichte um Stardew Valley ist noch nicht auserzählt. ConcernedApe hat sich ein kleines Team als Unterstützung geholt, das derzeit am neuen Update 1.7 werkelt. Gleichzeitig arbeitet der Entwickler weiter an seinem nächsten Spiel Haunted Chocolatier.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Stardew Valley 1.7 und Haunted Chocolatier?